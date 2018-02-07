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CNN: Трамп вопреки советам юристов хочет дать показания спецпрокурору по России

Международная панорама
7 февраля, 23:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, февраля. /ТАСС

По информации источников, президент США убежден в том, что ввиду своей непричастности к якобы сговору с Москвой дача показаний не грозит ему никакими последствиями

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Susan Walsh

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп настроен вопреки советам своих юристов дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, который ведет расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источники, знакомые с тем, что думает сам глава государства о перспективе отвечать на вопросы Мюллера под присягой.

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По информации источников, Трамп убежден в том, что ввиду своей непричастности к якобы сговору с Москвой дача показаний спецпрокурору не грозит ему никакими последствиями. Президент также полагает, что за долгие годы предпринимательской деятельности и многочисленных судебных тяжб набрался достаточно опыта, чтобы чувствовать себя уверенно при ответе на самые каверзные вопросы под присягой.

"Он [Трамп] считает, что справится. Но он не осознает, насколько высоки ставки", - цитирует телекомпания один из своих источников. Он напомнил, что президент США, явившись для дачи показаний, уже не сможет по собственному усмотрению прервать опрос и покинуть офис спецпрокурора. "Нельзя просто так взять и уйти. Это не так-то просто", - указал источник.

Трамп, как он заявил 11 января, считает маловероятным, что ему придется встречаться с Мюллером. При этом глава Белого дома несколько раз категорически отверг предположения о том, что между его избирательным штабом и Россией существовал некий сговор.

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