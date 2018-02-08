Янукович назвал отстранение своих адвокатов панической атакой власти

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Экс-президент Украины Виктор Янукович назвал отстранение своих адвокатов панической атакой нынешней украинской власти. Так в своем заявлении Янукович охарактеризовал новость об отстранении двух его платных защитников Ольги Просянюк и Александра Горошинского в деле о событиях на "майдане" в Киеве в феврале 2014 года.

СПЕЦПРОЕКТ Украина: независимость реальная или формальная? К чему пришла страна за 25 лет со дня провозглашения независимости - в подборке материалов ТАСС

"В Печерском суде г. Киева с применением силы не допустили моих защитников к судебному процессу, заменили их на "прокурорского" адвоката, которому хватило за 40 минут исследовать 110 томов дела и более 100 часов видеоматериалов, чтобы дать возможность "ручному" судье вынести решение о начале досудебного расследования в отношении меня", - говорится в заявлении Януковича, которое опубликовал в Facebook его защитник Виталий Сердюк.

Меры по отношению к своим адвокатам Янукович назвал преступными. "Такие действия - это паническая реакция нынешней власти на то, что с каждым днем на Украине и мире узнают все больше фактов причастности ее представителей к самым тяжким преступлениям", - утверждается в заявлении.

Адвокаты просят защиты

В среду, 7 февраля, Печерский районный суд по делу о событиях на "майдане" отстранил частных адвокатов Януковича от процесса, после чего сотрудники полиции силой вывели их из зала суда. Адвокат Александр Горошинский, который должен был представлять интересы экс-президента по данному делу, в беседе с корреспондента ТАСС расценил действия суда как незаконные.

"Я сегодня явился в суд как адвокат Януковича, предоставил соответствующие документы, суд отвел меня от дела, вопреки всем законам, а полиция силой вывела из зала суда. Второго адвоката Ольгу Просянюк, которая также по договору должна была представлять интересы экс-президента, полиция также незаконно вывела из помещения", - сказал он.

Вместе со своей коллегой он подал заявление в полицию в связи с произошедшим, а также в Комитет защиты прав адвокатов.

"Мной были подготовлены соответствующие заявления в полицию, а также в Комитет по защите прав адвокатов. Будем реагировать соответствующим образом в дальнейшем", - сообщил он журналистам.

Печерский районный суд в среду также удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о проведении специального (заочного) расследования в отношении Януковича по делу о событиях на "майдане" в Киеве в феврале 2014 года. Решение суда обжалованию не подлежит.

Еще одно дело против Януковича сейчас рассматривает Оболонский районный суд Киева. Бывшего президента обвиняют в государственной измене. Суд 8 февраля продолжит допрос свидетелей по этому делу.

Дело о "майдане"

Сторона обвинения подозревает Януковича в превышении власти и служебных полномочиях во время событий в центре Киева зимой 2014 года. Также ему инкриминируют организацию умышленных убийств на "майдане". Вместе с Януковичем по этому делу обвиняются экс-глава МВД Виталий Захарченко, его заместитель Виктор Ратушняк, экс-глава Службы безопасности Украины Александр Якименко, его первый заместитель Владимир Тоцкий и бывшй замначальника - начальник милиции общественной безопасности ГУ МВД в Киеве Петр Федчук.