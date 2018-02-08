В Швейцарии исчезли секретные документы о политике периода "холодной войны"

ЖЕНЕВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Засекреченные документы, касающиеся деятельности "тайной армии", созданной в 50-е годы прошлого века в Швейцарии при помощи западных спецслужб на случай войны с Советским Союзом, исчезли. Как сообщили в среду вечером ТАСС в федеральном департаменте обороны, защиты населения и спорта страны, пропажа этих материалов пока не получила объяснения.

Поиски продолжаются

Официальный представитель оборонного ведомства Лоренц Фришкнехт заявил корреспонденту ТАСС, что подготовленный более четверти века назад властями доклад об этой "армии" ("Доклад Корню") "был обнаружен, но пока не найдены дополнения к нему". Он обратил внимание на тот факт, что "Доклад Корню" "с 1991 года остается доступным" для департамента обороны, а его копия несколько дней назад была найдена в федеральном архиве Швейцарии. По его словам, пока не известно "местонахождение папок и досье, которые следователь Корню перечислил в отчете как часть следственных документов", и проведенные поиски и беседы с ответственными лицами не позволили объяснить исчезновение. "Поиски файлов продолжаются", - заключил Фришкнехт.

Газета Tages Anzeiger сообщила 3 февраля, что оборонное ведомство не может разыскать 27 папок и скоросшивателей. Как поясняет информационный портал Swissinfo, "тайная армия P-26", созданная Конфедерацией при помощи иностранных спецслужб, прежде всего британских, стала сенсационным разоблачением 28 лет назад". Она создавалась с целью организации подпольной работы и партизанского сопротивления на случай захвата страны войсками Варшавского договора. К этой работе были привлечены до 400 граждан Швейцарии, прошедших спецподготовку, были также оборудованы сотни схронов с оружием и продовольствием.

Неконтролируемая "армия"

Парламентская комиссия, расследовавшая в 1990 году деятельность этой "армии", пришла к выводу, что это подразделение не имело никакой законодательной основы, и отсутствовал парламентский и гражданский контроль за ним. Эти выводы были опубликованы, однако был засекречен до 2041 года "Доклад Корню", в котором речь идет об отношениях "армии" с зарубежными структурами. Сам доклад сейчас на месте, но исчезли 20 папок и семь скоросшивателей, в которых, по данным Tages Anzeiger, были протоколы допросов свидетелей и списки "солдат".

В этой связи президент Швейцарского исторического общества Саша Зала высказал предположение, что эти документы были либо похищены, либо уничтожены, "поскольку в них речь идет о связях с зарубежными спецслужбами и разведками". Высказывается также мнение, что в папках могла содержаться информация о контактах нейтральной Швейцарии с НАТО. Вместе с тем в оборонном ведомстве расценили утверждения о возможном уничтожении документов как "чистой воды спекуляции".