Возглавляемая США коалиция нанесла удары по проправительственным силам в Сирии

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Возглавляемая США международная коалиция нанесла в среду авиаудары по проправительственным силам в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба штаба операции Inherent Resolve, которая осуществляется в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

Как утверждается в распространенном заявлении, такие действия были предприняты "в ответ на неспровоцированное нападение на штаб "Сил демократической Сирии" (СДС), которые пользуются поддержкой американцев.

"Военнослужащие стран-членов коалиции находились вместе с партнерами из СДС во время нападения, которое произошло в 8 км к востоку от согласованной линии соприкосновения [с сирийскими правительственными войсками] в бассейне реки Евфрат, - указала пресс-служба. - Защищая силы коалиции и партнеров, коалиция нанесла удары по атакующим войскам, чтобы отразить акт агрессии против партнеров, участвующих в миссии по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС)". Никаких других подробностей не приводится.

В заявлении подчеркивается, что коалиция "по-прежнему сосредоточена на миссии по нанесению поражения ИГ в долине реки Евфрат и будет отстаивать свое право на самооборону".

Американские инструкторы, в частности, занимаются военной подготовкой бойцов СДС, которые участвуют в сражениях с боевиками ИГ в бассейне реки Евфрат.