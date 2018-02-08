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Рейтинг Трампа в США поднялся до самой высокой за последние семь месяцев отметки

Международная панорама
8 февраля, 2:37 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, февраля. /ТАСС

Участники опроса отмечают успехи главы Белого дома в экономике, но дают негативную оценку его внешней политике и решению иммиграционных вопросов

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Около 40% американцев одобряют деятельность Дональда Трампа на посту президента США, ставя ему в заслугу прежде всего успехи в сфере экономики. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты социологического опроса, проведенного Квиннипэкским университетом (штат Коннектикут).

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Такой показатель популярности стал самым высоким среди всех аналогичных опросов, проведенных этим университетом за последние семь месяцев, отмечает телеканал CNN. Более половины (51%) респондентов одобряют то, как Трамп решает экономические вопросы. Около 70% участников опроса заявили, что экономика США находится в настоящий момент в хорошем или отличном состоянии (высочайший показатель среди опросов Квиннипэкского университета с 2001 года). Около 75% участников исследования также положительно оценили свое личное благосостояние.

Кроме того, впервые большинство респондентов ответили, что именно Трампа (48%), а не экс-президента Барака Обаму (41%) следует благодарить за нынешнее позитивное состояние экономики США. Для сравнения, в марте прошлого года 67% участников опроса ставили в заслугу экономическое процветание именно Обаме (19% - Трампу).

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Это уже как минимум пятый из недавно проведенных опросов, который свидетельствует о росте поддержки Трампа среди американцев. В их число входят последние социсследования службы Gallup, а также телеканалов CNN и Fox News.

Между тем, как показывают данные Квиннипэкского университета, большинство опрошенных (57%) дают негативную оценку тому, как Трамп управляется с внешнеполитическими делами. Американцам также не нравится, как президент решает иммиграционные вопросы (39% одобряют его деятельность в этом направлении, 58% - нет). Примерно поровну разделились мнения респондентов по поводу проводимой нынешней администрацией реформы налогообложения (45% одобряют ее, 47% - выступают против).

Опрос проводился со 2 по 5 февраля среди более 1,3 тыс. зарегистрированных избирателей США. Статистическая погрешность в результатах составляет около 3 процентных пунктов.

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