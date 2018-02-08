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Избирком Венесуэлы назначил президентские выборы на 22 апреля

Международная панорама
8 февраля, 3:14 дата обновления: 8 февраля, 4:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС

В январе Конституционная ассамблея страны постановила, что голосование должно состояться до 30 апреля 2018 года

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ТАСС, 8 февраля. Выборы главы государства пройдут в Венесуэле 22 апреля текущего года. Об этом сообщила в среду в телеэфире глава Национального избирательного совета Тибисай Лусена.

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Она отметила, что такое решение было принято "несмотря на то, что не было подписано соглашение" о мирном сосуществовании между правительством и оппозицией, которое обсуждалось в Доминиканской Республике при участии международных посредников.

В свою очередь газета Globovision сообщила, что президент страны Николас Мадуро пообещал предоставить оппозиции "широкие гарантии" для участия в предстоящих выборах главы государства. 

"Я хочу, чтобы оппозиция регистрировала своих кандидатов, - сказал Мадуро. - Мы дадим им широкие избирательные гарантии". 

Мадуро 2 февраля был официально провозглашен кандидатом на высший государственный пост на заседании Единой социалистической партии Венесуэлы. Он заверил, что в случае победы продолжит "выстраивать политику, необходимую для укрепления экономической системы" страны.

В апреле 2013 года Мадуро обошел кандидата от оппозиции Энрике Каприлеса Радонски всего примерно на 200 тыс. голосов. В этот раз один из лидеров лагеря противников социалистов не сможет принять участие в выборах. В апреле 2017 года ему запретили вести политическую деятельность в течение 15 лет.

В январе Конституционная ассамблея Венесуэлы постановила, что президентские выборы должны состояться до 30 апреля текущего года. Ранее предполагалось, что они пройдут в конце второго полугодия.

Действующий президент Николас Мадуро 2 февраля был официально провозглашен кандидатом на высший государственный пост на заседании Единой социалистической партии Венесуэлы. Политик заверил, что в случае победы продолжит "выстраивать политику, необходимую для укрепления экономической системы" Боливарианской Республики.

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