В МИД Белоруссии сообщили о скором подписании соглашения о признании виз с РФ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей подтвердил намерение властей республики подписать в ближайшее время с Москвой соглашение о взаимном признании виз. Об этом он сообщил в опубликованном в четверг интервью газете "Известия".

"Что касается граждан третьих стран, то сегодня ведется активный диалог с российскими коллегами по проекту соглашения о взаимном признании виз и иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан на территории государств-участников Союзного государства. Текстом соглашения, помимо прочего, предусматривается урегулирование вопросов пересечения белорусско-российской границы гражданами третьих стран. Этот двусторонний межправительственный документ мы планируем подписать в ближайшее время", - отметил Макей.

Как сообщал накануне посол России в Белоруссии Александр Суриков, проект соглашения находится в высокой степени готовности, подписания итогового документа можно ожидать уже в апреле-мае текущего года.

Для решения вопросов, связанных с подготовкой проекта соглашения о взаимном признании виз, была создана совместная рабочая группа. Ранее стороны отмечали, что заинтересованы в начале применения этого документа в первом квартале 2018 года в связи с проведением в РФ чемпионата мира по футболу. Предполагается, что заключение соглашения урегулирует вопросы, касающиеся действующего в Белоруссии порядка пятидневного безвизового въезда иностранных граждан, въезда иностранцев в РФ транзитом через Белоруссию.