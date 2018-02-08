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В МИД Белоруссии сообщили о скором подписании соглашения о признании виз с РФ

Международная панорама
8 февраля, 3:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС

Документ предусматривает урегулирование вопросов пересечения белорусско-российской границы гражданами третьих стран

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей подтвердил намерение властей республики подписать в ближайшее время с Москвой соглашение о взаимном признании виз. Об этом он сообщил в опубликованном в четверг интервью газете "Известия".

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"Что касается граждан третьих стран, то сегодня ведется активный диалог с российскими коллегами по проекту соглашения о взаимном признании виз и иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан на территории государств-участников Союзного государства. Текстом соглашения, помимо прочего, предусматривается урегулирование вопросов пересечения белорусско-российской границы гражданами третьих стран. Этот двусторонний межправительственный документ мы планируем подписать в ближайшее время", - отметил Макей.

Как сообщал накануне посол России в Белоруссии Александр Суриков, проект соглашения находится в высокой степени готовности, подписания итогового документа можно ожидать уже в апреле-мае текущего года.

Для решения вопросов, связанных с подготовкой проекта соглашения о взаимном признании виз, была создана совместная рабочая группа. Ранее стороны отмечали, что заинтересованы в начале применения этого документа в первом квартале 2018 года в связи с проведением в РФ чемпионата мира по футболу. Предполагается, что заключение соглашения урегулирует вопросы, касающиеся действующего в Белоруссии порядка пятидневного безвизового въезда иностранных граждан, въезда иностранцев в РФ транзитом через Белоруссию.

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