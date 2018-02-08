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Конгрессмены США проголосовали за содействие Украине в укреплении ее кибербезопасности

Международная панорама
8 февраля, 3:56 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, февраля. /ТАСС

Члены нижней палаты парламента выступили за то, чтобы Вашингтон помог Киеву противостоять "поддерживаемым Россией попыткам использовать дезинформацию и пропаганду в киберпространстве"

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Здание Конгресса США

Здание Конгресса США

© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США одобрила в среду законопроект, предусматривающий оказание содействия Украине в "противостоянии России" в киберпространстве. 404 конгрессмена проголосовали "за", трое - "против".

Комитет по иностранным делам Палаты представителей единогласно поддержал этот проект закона 14 декабря. В нем говорится, что США должны "помочь правительству Украины в улучшении ее стратегии кибербезопасности", "поддерживают продолжение сотрудничества Украины с НАТО", а также проводимые Киевом политические и экономические реформы.

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В законопроекте упоминается заявление украинского правительства о том, что "активность в российских социальных сетях", включая распространение "пророссийской пропаганды" и некие "операции в киберпространстве", представляет угрозу для национальной безопасности страны. США должны помогать Украине противостоять "поддерживаемым Россией попыткам использовать дезинформацию и пропаганду в киберпространстве, в том числе через социальные сети и другие платформы", считают авторы документа.

Госсекретарь США, согласно положениям законопроекта, "должен предпринять необходимые действия и помочь Украине защитить ее правительственные компьютерные сети", оказать содействие в снижении зависимости Киева "от российских информационных и телекоммуникационных технологий". Через 180 дней после вступления предлагаемого закона в силу госсекретарь обязан представить профильным комитетам Конгресса отчет о проделанной работе.

Автором инициативы выступил конгрессмен-демократ Брендан Боули. Текст законопроекта был доработан при участии председателя комитета республиканца Эда Ройса.

Как отмечает вашингтонская газета The Hill, "нет ясности в отношении дальнейшего пути этого законопроекта, поскольку на настоящий момент в Сенате Конгресса никто с инициативой подготовить аналогичный документ не выступал".

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