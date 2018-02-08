В Японии заявили о сложностях с защитой от ракеты КНДР при ее запуске по крутой траектории

ТОКИО, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии признало, что защитить территорию страны от удара пущенной КНДР ракеты, если та полетит по крутой траектории, будет проблематично. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что соответствующее мнение высказал министр обороны страны Ицунори Онодэра. По мнению главы японского оборонного ведомства, сложность уничтожения такой ракеты связана с крайне высокой скоростью ее движения.

КНДР в прошлом году неоднократно производила ракетные пуски не по обычной, а по крутой траектории. В таком случае ракета на завершающем этапе полета приближается к цели практически под прямым углом и с огромной скоростью, что в значительной степени осложняет процесс перехвата такой ракеты. Как отмечали ранее японские военные эксперты, национальная система автоматизированного обнаружения и управления ПРО может просто не успеть сделать необходимые расчеты. В этой связи Япония планирует провести модернизацию имеющейся системы управления ПРО.

Сейчас Япония обладает двухуровневой системой ПРО. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении противоракеты SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на средней части ее траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием систем Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета.

В ближайшие пять лет Япония также намеревается приобрести наземные многоцелевые системы слежения и наведения Aegis Ashore. Две такие установки предполагается разместить в Японии ориентировочно в 2023 году.