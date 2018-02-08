Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 56.95
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Японии заявили о сложностях с защитой от ракеты КНДР при ее запуске по крутой траектории

Международная панорама
8 февраля, 5:50 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 8, февраля. /ТАСС

В связи с этим Токио намерен модернизировать систему противоракетной обороны

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии признало, что защитить территорию страны от удара пущенной КНДР ракеты, если та полетит по крутой траектории, будет проблематично. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Смотрите также

Смертоноснее и мощнее: ядерные бомбы на службе Ким Чен Ына

Отмечается, что соответствующее мнение высказал министр обороны страны Ицунори Онодэра. По мнению главы японского оборонного ведомства, сложность уничтожения такой ракеты связана с крайне высокой скоростью ее движения.

КНДР в прошлом году неоднократно производила ракетные пуски не по обычной, а по крутой траектории. В таком случае ракета на завершающем этапе полета приближается к цели практически под прямым углом и с огромной скоростью, что в значительной степени осложняет процесс перехвата такой ракеты. Как отмечали ранее японские военные эксперты, национальная система автоматизированного обнаружения и управления ПРО может просто не успеть сделать необходимые расчеты. В этой связи Япония планирует провести модернизацию имеющейся системы управления ПРО.

Сейчас Япония обладает двухуровневой системой ПРО. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении противоракеты SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на средней части ее траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием систем Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета.

В ближайшие пять лет Япония также намеревается приобрести наземные многоцелевые системы слежения и наведения Aegis Ashore. Две такие установки предполагается разместить в Японии ориентировочно в 2023 году.

Смотрите также

В США считают, что КНДР еще не завершила разработку межконтинентальной ракеты

Опрос: более 50% японцев поддержали санкции против КНДР

Спутники засняли вероятное место производства твердотопливных ракетных двигателей КНДР

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР
Страны
КНДР Япония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ сообщил о планах западных СМИ обвинить Москву во взломе олимпийских информресурсов
2
Возглавляемая США коалиция нанесла удары по проправительственным силам в Сирии
3
Полпред губернатора Ставропольского края найден мертвым
4
Тренер: фигуристы Столбова и Климов не выступили бы на Олимпиаде даже в случае допуска
5
CAS начал слушания по апелляциям российских спортсменов на неприглашение на ОИ-2018
6
США выясняют, пострадали ли россияне при ударе коалиции по правительственным войскам Сирии
7
Неприятности в раю: почему разгорелся политический кризис на Мальдивах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама