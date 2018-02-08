США выясняют, пострадали ли россияне при ударе коалиции по правительственным войскам Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Американские военные проводят проверку с тем, чтобы установить, не было ли россиян в составе проправительственных сил в Сирии, которые якобы напали на вооруженную оппозицию и подверглись в среду удару коалиции во главе с США. Об этом сообщил телеканал CNN.

Ранее пресс-служба штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой стран под руководством США, сообщила, что коалиция нанесла авиаудары по проправительственным силам в Сирии. Это якобы было сделано "в ответ на неспровоцированное нападение на штаб "Сил демократической Сирии" (СДС), которые пользуются поддержкой американцев.

По версии источников CNN, военные США в настоящее время точно не знают, кто именно входил в состав указанных проправительственных сил. Американская сторона, в частности, проверяет, не было ли среди них россиян. В публикации отмечается, что "пока нет прямых доказательств, что россияне обстреливали объект СДС, где находятся американские советники". Источники CNN отмечают, что никто из американских военных не пострадал.

В заявлении пресс-службы штаба операции Inherent Resolve также говорится, что "военнослужащие стран-членов коалиции находились вместе с партнерами из СДС во время нападения, которое произошло в 8 км к востоку от согласованной линии соприкосновения [с сирийскими правительственными войсками] в бассейне реки Евфрат". "Защищая силы коалиции и партнеров, коалиция нанесла удары по атакующим войскам, чтобы отразить акт агрессии против партнеров, участвующих в миссии по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - отмечается в документе.

Американские инструкторы, в частности, занимаются военной подготовкой бойцов СДС, которые участвуют в сражениях с боевиками ИГ в бассейне реки Евфрат.