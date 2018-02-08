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Япония обвинила Россию в развязывании новой гонки ядерных вооружений

Международная панорама
8 февраля, 6:41 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 8, февраля. /ТАСС

По мнению министра иностранных дел страны, начатая Вашингтоном разработка боеголовок с маломощными зарядами стала лишь ответом на аналогичные действия Москвы

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ТОКИО, 8 февраля. /ТАСС/. Япония считает, что разработка Россией новых ядерных вооружений заставила США включиться в гонку с ней. Такую позицию в четверг в ходе прений в национальном парламенте выразил глава МИД Японии Таро Коно.

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"Нестабильность в текущий мир ядерного оружия вносят не США, а Россия, которая, следуя своей военной доктрине, ведет разработку тактических боеголовок с маломощными зарядами", - утверждал Коно. По его словам, именно Россия "поставила США в такую ситуацию, что им пришлось начать разработку" такого вида вооружений. В то же время глава японского внешнеполитического ведомства выразил твердую уверенность в том, что "разработка такого вооружения ведется США не для того, чтобы использовать его против КНДР".

В опубликованной на прошлой неделе обновленной ядерной доктрине США изложены планы уменьшения мощности части имеющихся у них в наличии ядерных боеголовок для баллистических ракет подлодок, а также разработки крылатой ракеты морского базирования с ядерным боезарядом. С точки зрения стратегов Пентагона, такая крылатая ракета позволит США обеспечить "нестратегическое [ядерное] региональное присутствие". По утверждениям разработчиков доктрины, ее создание не нарушает положения российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Более того, данная ракета, как заявляется в документе, станет одной из форм ответа США на "нарушения Россией" ДРСМД.

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