Япония обвинила Россию в развязывании новой гонки ядерных вооружений

ТОКИО, 8 февраля. /ТАСС/. Япония считает, что разработка Россией новых ядерных вооружений заставила США включиться в гонку с ней. Такую позицию в четверг в ходе прений в национальном парламенте выразил глава МИД Японии Таро Коно.

"Нестабильность в текущий мир ядерного оружия вносят не США, а Россия, которая, следуя своей военной доктрине, ведет разработку тактических боеголовок с маломощными зарядами", - утверждал Коно. По его словам, именно Россия "поставила США в такую ситуацию, что им пришлось начать разработку" такого вида вооружений. В то же время глава японского внешнеполитического ведомства выразил твердую уверенность в том, что "разработка такого вооружения ведется США не для того, чтобы использовать его против КНДР".

В опубликованной на прошлой неделе обновленной ядерной доктрине США изложены планы уменьшения мощности части имеющихся у них в наличии ядерных боеголовок для баллистических ракет подлодок, а также разработки крылатой ракеты морского базирования с ядерным боезарядом. С точки зрения стратегов Пентагона, такая крылатая ракета позволит США обеспечить "нестратегическое [ядерное] региональное присутствие". По утверждениям разработчиков доктрины, ее создание не нарушает положения российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Более того, данная ракета, как заявляется в документе, станет одной из форм ответа США на "нарушения Россией" ДРСМД.