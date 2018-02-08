Власти Латвии сделали новый шаг к переводу русских школ на латышский язык

Власти Латвии сделали новый шаг на пути полного устранения русского языка из системы образования: Сейм (парламент) республики в четверг одобрил в предварительном чтении реформу, согласно которой школы нацменьшинств c 2020-2021 учебного года перейдут на преподавание большинства предметов на государственном - латышском - языке. Это решение поддержали 66 депутатов, 21 высказался "против".

Пока в стенах парламента шло голосование, снаружи собралось около сотни человек, которые требовали прекратить дискриминацию по этническому признаку и отказаться от планов проведения реформы. Депутаты Сейма эти требования проигнорировали.

Планомерное выдавливание

После распада СССР власти независимой Латвии и соседних с нею стран Балтии последовательно проводят курс на полную ликвидацию "ненавистного советского наследия", и борьба с русским языком стала одной из важнейших составляющих этого курса в стране, где русскоязычные составляют без малого 40% населения. Исходя из того, что единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным, власти республики еще в 2004 году осуществили вызвавшую массовые акции протеста реформу образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения: в старших классах русских школ на русском языке можно преподавать только 40% предметов.

Однако наиболее ярые националисты решили на этом не останавливаться и неоднократно предлагали окончательно искоренить русский язык в системе образования. В конце концов, их настоятельные призывы были услышаны: в декабре прошлого года кабинет министров Латвии одобрил подготовленный минобрнауки доклад о переводе образования на латышский язык. Реформа, которую планируется провести в 2019-2021 годах, предполагает, что дошкольное обучение, а также школьное образование с первого по шестой класс будет двуязычным, при этом доля русского языка должна постепенно сокращаться. В седьмом - девятом классах 80% предметов будут преподаваться на государственном языке, а в 10-12 классах обучение будет полностью на латышском. Исключение составят сам русский язык, преподаваемый как иностранный, а также "русская литература" и "связанные с культурой и историей предметы".

В январе правительство одобрило поправки в действующее законодательство, которые затем были поддержаны президентом республики. А вот теперь сказали свое веское слово и депутаты Сейма. Теперь проекты поправок к законам "Об образовании" и "О всеобщем образовании" переданы на рассмотрение в профильную комиссию Сейма по образованию, культуре и науке. После рассмотрения в этой комиссии законопроект будет представлен в парламент для окончательного утверждения.

"Стучать" через приложение

Активная работа над проектом языковой реформы в школах совпала с появлением неоднозначной инициативы, с которой выступил Центр государственного языка. Эта организация, призванная следить за тем, чтобы госорганы, частные компании и отдельные лица неукоснительно пользовались латышским языком, выпустила специальное мобильное приложение. С его помощью добровольные помощники могут "стучать" в Центр госязыка, извещая его о нарушениях языковых норм, за что в Латвии, как известно, предусмотрены штрафы и другие меры административного воздействия.

Возмущенные поощрением "языкового стукачества" активисты принялись всячески "троллить" инициативу Центра госязыка и делиться советами по поводу того, как можно заблокировать работу приложения либо максимально снизить его рейтинг.

А в Москве появление этого мобильного приложения назвали проявлением "языковой инквизиции". "Этот креатив в духе какого-то оруэлловского мироустройства становится примером репрессивного инструментария по вытеснению из всех сфер жизни государства русского языка. Безусловно, это носит ярко выраженный дискриминационный характер", - заявила в конце января на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Волна протестов

У намеченной властями реформы немало противников, что неудивительно: по данным секретаря Латвийского комитета по правам человека, бывшего депутата рижской думы Александра Кузьмина, реформа затронет 50 тыс. учеников русских школ, которые лишатся возможности получать образование на родном языке.

"Есть факты, известные педагогам: преподавание на родном языке более эффективно", - отметил Кузьмин, который в середине января был приглашен выступить на заседании комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. По мнению латвийского правозащитника, разработанный минобрнауки законопроект нарушает не только европейскую Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, но и Конвенцию о правах ребенка.

"Огромной ошибкой латвийского правительства" назвал проект реформы мэр Риги Нил Ушаков, последовательно отстаивающий права русскоязычного населения. "Воспринимать это можно только и единственно как политическую провокацию, которая вредит и качеству образования, и стабильности страны", - написал он на своей странице в Facebook.

Для противодействия планам властей в Латвии был даже создан Штаб защиты русских школ, при участии которого граждане республики собрали и передали в Сейм более 14 тыс. подписей в защиту двуязычного образования. Они также потребовали передать проект школьной реформы на экспертизу в Венецианскую комиссию Совета Европы и неоднократно устраивали акции протеста.

Вот и в четверг у здания латвийского парламента собралось более сотни активистов, которые держали в руках плакаты с надписями "Стоп этнической дискриминации", "Школы национальных меньшинств - латвийское богатство", "Ассимиляции нет", "Суверенная власть принадлежит народу. Мы народ. Мы решаем". Нельзя сказать, что это был глас вопиющего в пустыне, но все-таки в Сейме противники реформы оказались в явном меньшинстве.

Озабоченность в России и Европе

В России намеченную латвийскими властями реформу образования считают "порочной затеей" и пытаются привлечь к проблеме внимание европейских и международных институтов, однако признают, что возможности российского влияния ограничены, особенно в условиях, когда российская делегация временно не участвует в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Впрочем, латвийские правозащитники и сами сумели найти единомышленников в ПАСЕ, благодаря чему ассамблея на январской сессии приняла резолюцию о защите языков нацменьшинств. В документе подчеркивается, что национальные меньшинства должны иметь возможность получать образование на родном языке в течение всего периода обучения - от дошкольного учреждения до высшего учебного заведения.

Все бы хорошо, да только ни Латвия, ни ее балтийские соседи, ни Украина, недавно принявшая похожий закон об образовании на государственном языке, в резолюции ПАСЕ конкретно не упомянуты. Да и вообще все эти резолюции носят не обязывающий, а рекомендательный характер, поэтому Латвия, Украина и прочие могут без проблем сделать вид, что их все это совершенно не касается.

Получается, выхода нет? Рижский мэр видит его в реализации муниципальной программы, которая будет введена в 2019 году и предусматривает специальное финансирование. За счет этого в школах будут организованы на языке нацменьшинств дополнительные занятия по основным предметам. Ушаков пообещал: "Ни детей, ни школы, ни образование мы в обиду не дадим". Хотелось бы верить...

Андрей Низамутдинов