Трамп: миллионы людей страдают от репрессий на Кубе, в Иране, КНДР и других странах

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Миллионы людей страдают от репрессий и жестокости на Кубе, в Иране, КНДР и других странах. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп, выступая в четверг на Национальном молитвенном завтраке в Конгрессе.

"Мы знаем, что миллионы людей на Кубе, в Иране, Венесуэле, Северной Корее и других странах страдают от репрессивных и жестоких режимов. Америка поддерживает всех тех, кто страдает от притеснений и религиозных преследований", - отметил он.

Национальный молитвенный завтрак - ежегодное мероприятие, проводимое в начале февраля Конгрессом США и некоммерческой религиозной организацией Fellowship Foundation. Мероприятие посетили более 3,8 тыс. человек из разных стран, в том числе россияне.