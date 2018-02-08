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Трамп: миллионы людей страдают от репрессий на Кубе, в Иране, КНДР и других странах

Международная панорама
8 февраля, 18:08 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, февраля. /ТАСС

Президент США заявил, что Вашингтон "поддерживает всех тех, кто страдает от притеснений и религиозных преследований"

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ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Миллионы людей страдают от репрессий и жестокости на Кубе, в Иране, КНДР и других странах. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп, выступая в четверг на Национальном молитвенном завтраке в Конгрессе.

"Мы знаем, что миллионы людей на Кубе, в Иране, Венесуэле, Северной Корее и других странах страдают от репрессивных и жестоких режимов. Америка поддерживает всех тех, кто страдает от притеснений и религиозных преследований", - отметил он.

Национальный молитвенный завтрак - ежегодное мероприятие, проводимое в начале февраля Конгрессом США и некоммерческой религиозной организацией Fellowship Foundation. Мероприятие посетили более 3,8 тыс. человек из разных стран, в том числе россияне.

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Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Иран КНДР Куба Венесуэла
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