Трамп: коалиция во главе с США почти на 100% освободила от ИГ Сирию и Ирак

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция освободила от боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) территорию Сирии и Ирака.

Такую точку зрения озвучил в четверг президент США Дональд Трамп, выступая на Национальном молитвенном завтраке в Конгрессе.

"На протяжении многих лет ИГ жестоко пытало и убивало христиан, представителей религиозных меньшинств и бесчисленное множество мусульман. Сегодня воюющая с ИГ коалиция освободила почти 100% территории, еще недавно контролировавшейся этими убийцами в Ираке и по всей Сирии", - отметил американский лидер.

Он подчеркнул, что "по-прежнему остается много работы", но США "не будут знать отдыха, пока ее не завершат".

Между тем еще 6 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил о полном разгроме ИГ на обоих берегах Евфрата в Сирии, а 11 декабря поручил начать вывод российской группировки войск из Сирии. 22 декабря глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту о выполнении соответствующего приказа. В арабской республике останутся три батальона военной полиции, Центр примирения сторон и базы в Хмеймиме и Тартусе.

Национальный молитвенный завтрак - ежегодное мероприятие, проводимое в начале февраля Конгрессом США и некоммерческой религиозной организацией Fellowship Foundation. На нем присутствовали более 3,8 тыс. человек из разных стран, в том числе россияне.