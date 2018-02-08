Постпред Франции: СБ ООН должен призвать к немедленному прекращению огня в Сирии

ООН, 8 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН должен призвать к немедленному прекращению огня в Сирии, так как гуманитарная обстановка в стране "ухудшается с каждым днем". Об этом заявил в четверг журналистам постоянный представитель Франции при всемирной организации Франсуа Делаттр, направляясь на встречу СБ.

По его словам, ситуация в Сирии вернулась к той, что наблюдалась "в самый мрачный период этого конфликта", и в прошлом году в стране было зафиксировано "наибольшее число жертв среди мирных жителей". Дипломат отдельно остановился на положении в провинции Идлиб и пригороде Дамаска Восточной Гуте, обвинив власти Сирии в неизбирательных бомбардировках и использовании блокадной тактики.

"Поэтому Франция добивается сильной реакции от Совета Безопасности, чтобы он призвал к немедленному прекращения огня в Сирии, а также обеспечению полного и беспрепятственного доступа ко всем нуждающимся. С нашей точки зрения, это цель предстоящих консультаций", - сказал дипломат.