СМИ: Эрдоган обсудил с Роухани возможность проведения саммита по Сирии в Стамбуле

АНКАРА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в четверг телефонные переговоры с иранским коллегой Хасаном Роухани. Об этом сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на источник в канцелярии турецкого президента.

Отмечается, что стороны обсудили обстановку в Сирии, а также возможность проведения саммита Турция - Россия - Иран в Стамбуле. Ранее в четверг этот вопрос Эрдоган также обсудил с президентом России Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, "точная дата такого саммита пока не определена". Эрдоган и Роухани также обсудили двустороннее сотрудничество в сферах борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности на границе.

22 ноября 2017 года лидеры России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган провели встречу в Сочи, на которой заявили о существенных успехах в совместной борьбе с терроризмом в Сирии и начале качественно нового этапа в урегулировании кризиса в этой стране. Следующим шагом в этом процессе стал Конгресс сирийского национального диалога в Сочи, который собрал более 1,5 тыс. делегатов, представляющих все слои сирийского сообщества. Его участники приняли решение о создании конституционного совета, а также о формировании конституционной комиссии.