Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 57.67
€ 70.77
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Эрдоган обсудил с Роухани возможность проведения саммита по Сирии в Стамбуле

Международная панорама
8 февраля, 18:33 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 8, февраля. /ТАСС

Стороны также обсудили двустороннее сотрудничество в сферах борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности на границе

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в четверг телефонные переговоры с иранским коллегой Хасаном Роухани. Об этом сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на источник в канцелярии турецкого президента.

Отмечается, что стороны обсудили обстановку в Сирии, а также возможность проведения саммита Турция - Россия - Иран в Стамбуле. Ранее в четверг этот вопрос Эрдоган также обсудил с президентом России Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, "точная дата такого саммита пока не определена". Эрдоган и Роухани также обсудили двустороннее сотрудничество в сферах борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности на границе.

22 ноября 2017 года лидеры России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган провели встречу в Сочи, на которой заявили о существенных успехах в совместной борьбе с терроризмом в Сирии и начале качественно нового этапа в урегулировании кризиса в этой стране. Следующим шагом в этом процессе стал Конгресс сирийского национального диалога в Сочи, который собрал более 1,5 тыс. делегатов, представляющих все слои сирийского сообщества. Его участники приняли решение о создании конституционного совета, а также о формировании конституционной комиссии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
Персоны
Роухани, Хасан Эрдоган, Реджеп Тайип Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Иран Сирия Турция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД РФ запретило инспекторам ГИБДД отстранять от вождения нетрезвых судей
2
Минобороны: США в Сирии не борются с ИГ, а захватывают "экономические активы"
3
Тренер: фигуристы Столбова и Климов не выступили бы на Олимпиаде даже в случае допуска
4
Россияне 18 марта будут выбирать президента из восьми кандидатов
5
Погибшего в Сирии летчика Филипова похоронили в Воронеже с воинскими почестями
6
Вышедший из колонии в ЯНАО пожизненно осужденный был отпущен из-за изменений законов
7
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама