Пентагон не подтверждает проведение военного парада в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Пентагон не подтверждает проведение предложенного президентом США Дональдом Трампом военного парада в Вашингтоне. С такими словами выступила в четверг на брифинге для журналистов официальный представитель министерства обороны США Дана Уайт.

"Мы этого не знаем. Есть разные варианты, и мы будем изучать их, президент в конечном итоге примет решение", - отметила она, отвечая на вопрос о том, будет ли проведен парад в Вашингтоне. Уайт пояснила, что ключевую роль в планировании прохождения войск играет Армия (сухопутные войска) США.

Представителя Пентагона также попросили ответить на вопрос о том, сколько будет стоить проведение парада, и кто оплатит эту сумму. Уайт повторила, что ведомство продолжает изучать варианты.

По данным телеканала CNN, минобороны рассматривает предложение Трампа приурочить парад к 100-летию окончания Первой мировой войны 11 ноября. Как сообщала во вторник газета The Washington Post, Трамп во время совещания 18 января в Пентагоне ясно дал понять, что "хотел бы увидеть в Вашингтоне крупный военный парад", подобный тому, что проводится ежегодно на Елисейских полях 14 июля в честь Национального дня Франции.

Пресс-служба столичного мэра уже прокомментировала предложение президента и сообщила, что он "будет платить за него сам". В свою очередь муниципалитет Вашингтона разместил в Twitter изображение с перечеркнутым танком, подписав его: "К сожалению, огромный парад с танками отменен. Навсегда".

The DC government will open on time today.

DC Public Schools will open on time today.

Sadly, the Giant Tank Parade is cancelled. Permanently. pic.twitter.com/mQmElqs3Tt — Council of DC (@councilofdc) 7 February 2018