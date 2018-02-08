Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 57.67
€ 70.77
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пентагон не подтверждает проведение военного парада в Вашингтоне

Международная панорама
8 февраля, 22:54 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, февраля. /ТАСС

Официальный представитель министерства обороны США Дана Уайт сообщила, что ведомство продолжает изучать варианты

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Пентагон не подтверждает проведение предложенного президентом США Дональдом Трампом военного парада в Вашингтоне. С такими словами выступила в четверг на брифинге для журналистов официальный представитель министерства обороны США Дана Уайт.

Смотрите также

Пентагон рассматривает различные варианты проведения парада в Вашингтоне

CNN: в США военный парад может пройти на столетие окончания Первой мировой войны

WP: Пентагон приступил по указанию Трампа к планированию крупного военного парада

"Мы этого не знаем. Есть разные варианты, и мы будем изучать их, президент в конечном итоге примет решение", - отметила она, отвечая на вопрос о том, будет ли проведен парад в Вашингтоне. Уайт пояснила, что ключевую роль в планировании прохождения войск играет Армия (сухопутные войска) США.

Представителя Пентагона также попросили ответить на вопрос о том, сколько будет стоить проведение парада, и кто оплатит эту сумму. Уайт повторила, что ведомство продолжает изучать варианты.

По данным телеканала CNN, минобороны рассматривает предложение Трампа приурочить парад к 100-летию окончания Первой мировой войны 11 ноября. Как сообщала во вторник газета The Washington Post, Трамп во время совещания 18 января в Пентагоне ясно дал понять, что "хотел бы увидеть в Вашингтоне крупный военный парад", подобный тому, что проводится ежегодно на Елисейских полях 14 июля в честь Национального дня Франции.

Пресс-служба столичного мэра уже прокомментировала предложение президента и сообщила, что он "будет платить за него сам". В свою очередь муниципалитет Вашингтона разместил в Twitter изображение с перечеркнутым танком, подписав его: "К сожалению, огромный парад с танками отменен. Навсегда".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МОК приветствует решение CAS отклонить апелляции 47 россиян на недопуск к Играм
2
В МО РФ рассказали о разрушении моста в Сирии после открытия оппозицией шлюзов на Евфрате
3
CAS отклонил апелляции 47 российских спортсменов
4
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
5
Депутат ГД: неприкосновенность нетрезвых судей за рулем не избавляет от ответственности
6
Неприятности в раю: почему разгорелся политический кризис на Мальдивах
7
Экс-губернатор Сахалинской области Хорошавин осужден на 13 лет колонии строгого режима
Темы дня
Новости партнеров
Реклама