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Госдепартамент заявил о намерении США "заново отстроить" отношения с РФ

Международная панорама
8 февраля, 23:04 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, февраля. /ТАСС

Глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт отметила, что у Москвы и Вашингтона "есть много сфер, вызывающих взаимную озабоченность"

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Начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт

Начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт

© Alex Wroblewski/Getty Images

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотели бы "заново отстроить" отношения с Россией, учитывая, что у двух государств есть много сфер, которые вызывают взаимную озабоченность. Об этом заявила в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

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"Это очень сложные многокомпонентные и сложные отношения. Госсекретарь [США Рекс Тиллерсон] четко обозначил то, на каком уровне находятся сейчас наши отношения. Возможно, вы помните прошлый год, когда он сказал, что отношения находятся на низком уровне", - отметила представитель внешнеполитического ведомства.

"Мы бы хотели заново отстроить эти отношения, потому что у нас есть много сфер, вызывающих взаимную озабоченность. Одна из них - КНДР: они [Россия] подписалась под четырьмя успешными резолюциями СБ ООН [подразумевающих оказание давления на Пхеньян]", - сказала она. "Нам нужно от России больше помощи по Северной Корее в вопросе денуклеаризации", - добавила Науэрт.

По ее словам, Москве и Вашингтону удалось добиться успеха в "создании зоны безопасности на юго-западе Сирии, где режим прекращения огня сохраняется с июля прошлого года".

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При этом, добавила Науэрт, США будут продолжать оказывать давление на Россию в связи с ситуацией в Сирии. "Мы там (в Сирии), чтобы помочь людям. Мы продолжим оказывать давление на российское правительство, чтобы оно поступало правильно", - сказала она.

Науэрт вновь обвинила сирийское правительство в применении химического оружия. По ее словам, это происходит "с дозволения России". "Позвольте мне напомнить, что шесть раз за последние 30 дней химическое оружие в той или иной форме применялось против сирийского народа", - указала представитель ведомства.

В связи с этим США призывают Россию поддержать продление мандата нового механизма по расследованию химатак в Сирии.

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