Член Госсовета КНР и госсекретарь США обсудили продолжение давления на КНДР

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), член Госсовета КНР Ян Цзечи и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в четверг во время встречи в Госдепартаменте обсудили давление на КНДР в связи с разработкой Пхеньяном баллистических ракет и ядерного оружия, а также поддержание взаимовыгодных экономических отношений. Об этом на регулярном брифинге рассказала начальник пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

"Во время встречи они подтвердили совместное намерение президента [США Дональда] Трампа и председателя [КНР] Си Цзиньпина сохранять давление в отношении нелегальных ядерной и ракетной программ Северной Кореи", - сказала она. Кроме того, дипломаты затронули тему "двусторонних экономических отношений", которые, как отмечают в Вашингтоне, должны быть взаимовыгодными.

"Они согласились с важностью продолжения конструктивных и продуктивных отношений с целью сотрудничества при решении общих проблем и разрешении наших разногласий надлежащим образом", - резюмировала Науэрт.

Перед началом встречи с Тиллерсоном Ян Цзечи выразил надежду на то, что его переговоры с главой Госдепартамента будут способствовать развитию американо-китайских отношений.