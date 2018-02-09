В Колумбии начала работу спецгруппа по борьбе с нелегальной миграцией

БОГОТА, 9 февраля. /ТАСС/. Специальная межведомственная группа начала работу в Колумбии в связи с резким наплывом мигрантов из Венесуэлы. Об этом в четверг сообщил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, слова которого передает пресс-служба Администрации президента.

"Приступает к работе специальная группа по вопросам миграции", - заявил Снатос, продемонстрировав журналистам символику и униформу новой государственной службы. "Ее целью будет обеспечение гарантий должного использования общественных мест и наказание за нелегальную иммиграцию. Мэры городов меня просят, чтобы мигранты не заполняли места общественного пользования, не находились в парках, не спали на улицах. Сотрудники этой группы также будут помогать в борьбе с проституцией и контрабандой людьми, защищать права малолетних", - пояснил он.

По его словам, в состав этой группы войдут не только сотрудники полиции и миграционной службы, но также таможенной службы. "Против любого человека, совершающего преступления, будет применено уголовное наказание, а также соответствующие миграционные меры. Мы не позволим никому приезжать в Колумбию ради совершения преступлений", - добавил он.

Колумбийский лидер также обратил внимание на необходимость проведения регистрации всех венесуэльцев, находящихся на территории Колумбии, которым в специально организованных центрах выдадут соответствующее свидетельство. "Оформление свидетельства для венесуэльцев будет бесплатным и его необходимо будет предъявлять для получения государственных услуг", - сообщил Сантос, добавив, что у находящихся в Колумбии граждан Венесуэлы имеется всего два месяца для получения этого документа.

Президент подчеркнул, что с 7 февраля колумбийское правительство прекращает выдачу временных разрешений на пересечение границы, которые ранее предоставлялись венесуэльцам для прохода на колумбийскую территорию для приобретения товаров первой необходимости. "Больше не будет временных разрешений для пересечения границы, которые выдавались в течение прошлого года. Год назад ситуация была иной. Мы ввели это разрешение для тех, кто планировал въехать в Колумбию на короткий срок", - проинформировал Сантос.

По его оценкам, в нынешней ситуации многие мигранты из Венесуэлы нарушают сроки временного пребывания.