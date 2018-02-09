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Земан не ограничил Бабиша во времени при составлении нового правительства Чехии

Международная панорама
9 февраля, 0:49 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 9, февраля. /ТАСС

Оппозиция в нижней палате парламента в январе отказалась поддержать первый состав кабинета министров

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ПРАГА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан не намерен ограничивать лидера победившего на октябрьских парламентских выборах в республике политического движения "АНО" (Акция недовольных граждан), действующего премьера Андрея Бабиша во времени для ведения переговоров с парламентскими партиями о составлении нового правительства страны. Об этом глава исполнительной власти сообщил журналистам в четверг вечером после ужина с хозяином Пражского града.

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"Господин президент не ограничивает меня сроками при переговорах о реализации данного им мне поручения вторично сформировать правительство [Чехии], - отметил Бабиш. - Президент имеет представление, что, когда новый кабинет министров будет создан, он заручится доверием большинства в Палате депутатов (нижней палате) парламента".

Оппозиция в нижней палате парламента (состоящей из 200 депутатов, из которых 78 являются представителями "АНО" - прим. ТАСС) в январе отказалась поддержать составленное из выдвиженцев "АНО" первое правительство Андрея Бабиша, ссылаясь на выдвинутое против премьера обвинение полицией в причастности к мошенничеству с дотациями из фондов Евросоюза. Вскоре после этого он был лишен депутатской неприкосновенности. Политик заявляет о своей невиновности и намерен доказать ее в суде.

Земан, считающий обвинения против Бабиша происками его политических противников, принял последовавшую после парламентского вотума недоверия отставку правительства и вновь поручил политику сформировать кабинет министров.

Пражские политологи прогнозируют, что второе правительство Бабиша также будет однопартийным и сможет обеспечить себе парламентскую поддержку за счет голосов депутатов от "АНО", коммунистов и политического движения "Свобода и прямая демократия". Предполагается, что его формирование завершится в конце марта-начале апреля и оно обратится за доверием к нижней палате высшего законодательного органа не позже мая текущего года.

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