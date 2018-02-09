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Белый дом заявил о значительных успехах кампании по оказанию давления на власти КНДР

Международная панорама
9 февраля, 0:52 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, февраля. /ТАСС

В Вашингтоне отметили, что "десятки стран" ослабили сотрудничество с Пхеньяном в экономической, торговой и дипломатической сферах

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Радж Шах

Радж Шах

© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Возглавляемая США международная кампания по оказанию давления на КНДР добилась значительного успеха в прошлом году. Об этом сообщил в четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах на брифинге для журналистов.

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"Наша стратегия в отношении Северной Кореи - это денуклеаризация, оказание настолько сильного экономического и политического давления на этот режим, что приведет к прекращению их ядерной программы. Мы достигли значительного успеха за последний год в деле реализации этой стратегии", - отметил он.

Шах пояснил, что "десятки стран" ослабили сотрудничество с КНДР в экономической, торговой и дипломатической сферах. По его словам, США продолжат "оказывать максимальное давление на режим" Ким Чен Ына. Представитель Белого дома процитировал министра обороны Джеймса Мэттиса, который заявил, что США рассматривают все варианты по решению вопроса, но предпочитают дипломатию.

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Ситуация на Корейском полуострове обострилась в конце ноября прошлого года, когда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". В ответ на это Совбез ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна. В начале этого года наметилось потепление в отношениях между Пхеньяном и Сеулом. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на зимние Игры в Пхёнчхане, а затем Международный олимпийский комитет согласовал участие в них спортсменов из КНДР.

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Персоны
Ким Чен Ын Мэттис, Джеймс
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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