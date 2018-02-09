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Президент Сербии обсудил с директором МИ-6 сотрудничество спецслужб двух стран

Международная панорама
9 февраля, 1:16 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 9, февраля. /ТАСС

Собеседники согласились, что посещение главы британской службы представляет собой близкое сотрудничество и дружбу между двумя странами

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БЕЛГРАД, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич провел в четверг вечером встречу с главой Службы внешней разведки Великобритании Алексом Янгером. Об этом сообщила канцелярия сербского лидера.

"Президент Сербии Александар Вучич встретился сегодня с директором Службы внешней разведки Великобритании (Secret Intelligence Sevice - SIS/МИ6) Алексом Янгером, который находится с официальным визитом в Сербии. Темой разговора стало сотрудничество спецслужб двух стран", - говорится в сообщении.

Собеседники согласились, что "посещение директора британской службы представляет собой близкое сотрудничество и дружбу между двумя странами", указывает пресс-служба.

Позиции британской разведки на Балканах исторически очень сильны, а после Brexit МИ-6 резко активизировала свою деятельность в странах региона, утверждают эксперты.

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