Бабиш заявил о стремлении Чехии укрепить позиции в ЕС и НАТО

ПРАГА, 9 февраля. /ТАСС/. Чехия верна евроатлантическим приоритетам и намерена укреплять Евросоюз и НАТО, а также свою позицию в этих организациях. Об этом в четверг вечером заявил журналистам премьер-министр республики Андрей Бабиш после встречи с президентом Милошем Земаном.

"Мы говорили о внешнеполитической ориентации республики, - отметил глава правительства. - Мы (Чехия) являемся неотделимой частью Евросоюза и НАТО и, действительно, хотим играть более значимую роль [в обеих организациях], чем раньше".

Премьер не ставит под сомнение факт, что республика и впредь будет реализовывать внешнюю политику совместно с государствами - партнерами ЕС и исходя из обязательств перед НАТО.