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Reuters: США не будут объявлять в Кувейте о выделении помощи на восстановление Ирака

Международная панорама
9 февраля, 2:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

При этом источник агентства отметил, что глава Госдепа Рекс Тиллерсон может внести коррективы в данные планы ближе к дате поездки

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© AP Photo/Sait Serkan Gurbuz

ТАСС, 9 февраля. США пока не планируют анонсировать выделение средств на восстановления Ирака в ходе министерской встречи международной антитеррористической коалиции в Кувейте в феврале. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника США.

"Мы ничего не планируем объявлять", - приводит агентство его слова. При этом он отметил, что глава Госдепа Рекс Тиллерсон может внести коррективы в данные планы ближе к дате поездки.

Ранее Госдепартамент объявил о поездке Тиллерсона на Ближний Восток. С 11 по 16 февраля он посетит Иорданию, Турцию, Ливан, Египет и Кувейт. На посвященной восстановлению Ирака трехдневной конференции госсекретарь заявит о международной поддержке и инвестиционных возможностях частного сектора республики, а также посетит мероприятия, посвященные возможностям частного сектора по восстановлению инфраструктуры Ирака и модернизации ключевых сфер его экономики.

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Тиллерсон, Рекс
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