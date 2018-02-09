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Канада проведет в марте крупные военные учения в арктической части страны

Международная панорама
9 февраля, 2:23 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 9, февраля. /ТАСС

Участники маневров отработают навыки подледного ныряния, патрулирование, проведение спасательных операций и тактику выживания в тяжелых условиях

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ОТТАВА, 9 февраля. /ТАСС/. Канадские вооруженные силы проведут крупные учения Operation NUNALIVUT в арктическом регионе страны Нунавут. Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Канады, которое в четверг поступило в представительство ТАСС.

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В маневрах, которые запланированы на 11-13 марта, примут участие около 350 военнослужащих 1-й канадской механизированной бригады, армейского резерва, канадские рейнджеры, части которых в основном формируются из представителей коренных народов страны, а также группа боевых пловцов-ныряльщиков.

"Учения Operation NUNALIVUT дают возможность Вооруженным силам Канады поработать в самых северных регионах страны и повысить свои возможности по реагированию на различные ситуации, [которые могут произойти] в Арктике", - отметили в минобороны.

Ежегодные маневры Operation NUNALIVUT - одни из самых сложных и масштабных в канадской Арктике. В ходе них, в частности, отрабатываются навыки подледного ныряния, патрулирования, проведения спасательных операций и тактика выживания в тяжелых арктических условиях.

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