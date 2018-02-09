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Мадуро пообещал свободные и демократические президентские выборы в Венесуэле

Международная панорама
9 февраля, 2:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

Глава южноамериканского государства напомнил, что также призвал своих политических оппонентов принять участие в гонке

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро уверен, что предстоящие выборы главы южноамериканского государства пройдут успешно. Об этом сообщил в четверг телеканал Globovision.

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© EPA/NATHALIE SAYAGO

Политический кризис в Венесуэле в 2015-2017 гг. Досье

"22 апреля состоятся свободные и демократические выборы, - сказал Мадуро. - Я думаю, что население даст урок народного голосования и суверенитета". Он напомнил, что призвал своих политических оппонентов принять участие в выборах.

"Пусть победит тот, кто наберет больше голосов, - добавил политик. - Я абсолютно уверен в венесуэльском народе".

Ранее в тот же день Мадуро сообщил, что Венесуэла примет всех иностранных наблюдателей, которые захотят присутствовать на выборах. Так он отреагировал на резолюцию Европарламента о готовности отправить в страну миссию по наблюдению за выборами при представлении равных возможностей для всех партий и их кандидатов.

Мадуро 2 февраля был официально провозглашен кандидатом на высший государственный пост на заседании Единой социалистической партии Венесуэлы. Он пообещал, что в случае победы продолжит "выстраивать политику, необходимую для укрепления экономической системы" страны.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. В 2017 году страну на протяжении нескольких месяцев сотрясали антиправительственные манифестации, в ходе которых погибли не менее 120 человек.

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