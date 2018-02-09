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Пентагон: за три месяца коалиция перехватила в Аравийском море наркотиков на $1 млрд

Международная панорама
9 февраля, 3:11 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, февраля. /ТАСС

Таким образом военные подрывают возможности террористических группировок по сбору средств на свою деятельность

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ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Корабли международной антитеррористической коалиции перехватили наркотиков на $1 млрд за последние три месяца в районе Аравийского моря. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США, в зону оперативной ответственности которого входят Ближний Восток, Восточная Африка и Центральная Азия.

Как отмечается в распространенном заявлении, корабли 150-го оперативного соединения, базирующегося на Бахрейне, "обнаружили во время досмотра судов и конфисковали, начиная с ноября прошлого года, свыше 16 тонн гашиша и 1,5 тонны героина, которые бы на черном рынке стоили более чем $1 млрд". Последняя по времени партия контрабандного гашиша - 5 тонн на сумму свыше $197 млн - была перехвачена кораблем пакистанских ВМС в Аравийском море 6 февраля, отмечает пресс-служба СЕНТКОМ.

"Корабли соединения сосредоточены на противостоянии террористическим организациям путем пресечения их деятельности на море, - говорится в заявлении. - Соединение препятствует свободной переправке по морю боевиков, оружия или наркотиков, подрывая таким образом возможности террористических группировок по сбору средств на свою деятельность".

150-е Оперативное соединение кораблей международной коалиции было создано для противодействия криминальным и террористическим группировкам в Аравийском и Красном морях, Аденском и Оманском заливах, а также в Индийском океане у Африканского Рога. Приступило к патрулированию в 2002 году. В настоящее время в него входят корабли 9 стран - США, Австралии, Великобритании, Германии, Дании, Канады, Пакистана, Франции и Японии. В разное время к ним присоединялись корабли Испании, Индии, Малайзии, Нидерландов, Новой Зеландии, Португалии, Сингапура, Турции и Таиланда.

Командование - ротационное: переходит каждые 4-6 месяцев от одной стране-участнице к другой. В патрулировании задействовано до 16 кораблей.

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