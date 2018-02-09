Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 57.67
€ 70.77
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WP: в Белом доме призвали госучреждения готовиться к приостановке работы

Международная панорама
9 февраля, 3:10 дата обновления: 9 февраля, 3:37 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, февраля. /ТАСС

Действие временной резолюции, на основании которой сейчас работает правительство США, истекает в пятницу

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Административно-бюджетное управление Белого дома в четверг вечером призвало министерства и другие ведомства готовиться к прекращению работы в связи с тем, что Конгресс может не успеть до полуночи принять законопроект о продлении их временного финансирования. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Смотрите также

Приостановка деятельности правительства США. Досье

Она цитирует представителя управления, по словам которого "ведомства призываются провести оценку и приготовиться к прекращению" работы.

Сейчас американское правительство работает на основании временной резолюции, срок действия которой истечет в полночь (08:00 утра пятницы мск). Сенат должен был принять законопроект о выделении средств до 23 марта, однако против этой инициативы выступил республиканец Рэнд Пол. Помимо положений о продлении работы правительства в текст заложены параметры бюджета на 2018 и 2019 годы с повышением расходов на оборону и социальные программы. Сенатор утверждает, что это приведет к увеличению дефицита бюджета.

Прекращения работы госучреждений еще можно избежать - работа Конгресса не ограничена по времени, заседание может продлиться и после полуночи. Но если парламентарии не примут решение, то в таком случае федеральные власти останутся "без денег" уже второй раз с начала года. Однако это вряд ли приведет к продолжительному кризису - законопроект согласован двумя партиями и шансы на его принятие в пятницу очень высоки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МОК приветствует решение CAS отклонить апелляции 47 россиян на недопуск к Играм
2
В МО РФ рассказали о разрушении моста в Сирии после открытия оппозицией шлюзов на Евфрате
3
CAS отклонил апелляции 47 российских спортсменов
4
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
5
Депутат ГД: неприкосновенность нетрезвых судей за рулем не избавляет от ответственности
6
Ответный удар "Серпом": зачем создавался ракетно-ядерный "Тополь"
7
Неприятности в раю: почему разгорелся политический кризис на Мальдивах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама