WP: в Белом доме призвали госучреждения готовиться к приостановке работы

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Административно-бюджетное управление Белого дома в четверг вечером призвало министерства и другие ведомства готовиться к прекращению работы в связи с тем, что Конгресс может не успеть до полуночи принять законопроект о продлении их временного финансирования. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Она цитирует представителя управления, по словам которого "ведомства призываются провести оценку и приготовиться к прекращению" работы.

Сейчас американское правительство работает на основании временной резолюции, срок действия которой истечет в полночь (08:00 утра пятницы мск). Сенат должен был принять законопроект о выделении средств до 23 марта, однако против этой инициативы выступил республиканец Рэнд Пол. Помимо положений о продлении работы правительства в текст заложены параметры бюджета на 2018 и 2019 годы с повышением расходов на оборону и социальные программы. Сенатор утверждает, что это приведет к увеличению дефицита бюджета.

Прекращения работы госучреждений еще можно избежать - работа Конгресса не ограничена по времени, заседание может продлиться и после полуночи. Но если парламентарии не примут решение, то в таком случае федеральные власти останутся "без денег" уже второй раз с начала года. Однако это вряд ли приведет к продолжительному кризису - законопроект согласован двумя партиями и шансы на его принятие в пятницу очень высоки.