Власти Перу объявили о созыве Группы Лимы в связи с президентскими выборами в Венесуэле

ТАСС, 9 февраля. Правительство Перу объявило о созыве Группы Лимы в связи решением властей Венесуэлы провести выборы президента этой страны. Соответствующее сообщение было опубликовано в четверг на сайте МИД Перу.

"В связи с решением избирательных властей Венесуэлы перенести выборы на более раннюю дату 22 апреля, что не позволит организовать справедливый, свободный, прозрачный и демократический процесс, правительство Перу пригласило страны - члены Группы Лимы встретиться в этот вторник, 13 февраля, в перуанской столице с тем, чтобы оценить меры, которые следует принять перед лицом развития политической ситуации в Венесуэле", - отмечено в заявлении внешнеполитического ведомства.

В среду Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что выборы президента пройдут 22 апреля текущего года. Действующий лидер этой страны Николас Мадуро еще 2 февраля был официально провозглашен кандидатом на высший государственный пост на заседании Единой социалистической партии южноамериканской республики. Он заверил, что в случае победы продолжит "выстраивать политику, необходимую для укрепления экономической системы" Венесуэлы.

Группа Лимы была сформирована 8 августа прошлого года в столице Перу, где представители 12 стран (Чили, Аргентина, Бразилия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай и Перу) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе президента этой республики Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума.