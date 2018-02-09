СМИ: турецкие ВВС подвергли бомбардировке город Африн на севере Сирии

ТАСС, 9 февраля. Турецкие ВВС нанесли в пятницу удары по городу Африн (65 км от Алеппо) на севере Сирии, где обороняются курдские отряды "Сил народной самообороны" (СНС). Как передал телеканал Al Mayadeen, интенсивной бомбардировке после полуночи подвергся район Ашрафия, что вызвало панику среди жителей.

Главврач местной больницы сообщил о поступивших в нее десятках граждан с ранениями, их численность растет.

Налеты были совершены также на предместье Мина на юге города и селения Айн-Декна, Мираназ, Марьямейн, Каштаар и аэродром Менег. Артиллерия вела огонь по высотам Бафлун к западу от вершины Бурсея, которая находится под контролем вооруженных формирований Сирийской свободной армии (ССА), воюющей на стороне турецких войск. Сведения об авиаударах и обстрелах поступили из пограничных секторов Джандарис, Бульбуль, Шираван и Ширран. Попытка ССА при поддержке турецкой бронетехники занять город Раджу не удалась, курдские ополченцы оказали отпор боевикам.

По сообщениям из Алеппо, боевики из группировок "Нуреддин аз-Зенги" и "Джейш Муджахиддин" обстреляли мирные кварталы на западе города. Снаряды разорвались в кварталах Дждейда и Захра, сведений о погибших и пострадавших пока не поступало. Сирийская армия ответила огнем по позициям, с которых велся обстрел города.