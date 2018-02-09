Венесуэла выразила несогласие с решением прокуратуры МУС начать изучение ситуации в стране

ТАСС, 9 февраля.Венесуэла категорически не согласна с решением прокуратуры Международного уголовного суда (МУС) начать изучение ситуации в стране. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении правительства южноамериканской страны.

"Боливарианская Республика Венесуэла решительно и категорически не приемлет начала предварительного изучения ситуации [в стране] прокуратурой МУС на основании событий, случившихся в Венесуэле в апреле 2017 года", - указывается в документе. С апреля по июль страну сотрясали организуемые оппозицией антиправительственные манифестации. За это время погибли более 120 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, тысячи участников акций протеста пострадали.

Прокурор МУС Фату Бенсуда ранее в четверг сообщила, что изучению подвергнется возможное "чрезмерное применение силы сотрудниками службы национальной безопасности для разгона протестующих", "аресты тысяч членов оппозиции и ненадлежащее обращение с ними во время нахождения в тюрьме", а также "деятельность оппозиционных групп, применявших насилие".