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Венесуэла выразила несогласие с решением прокуратуры МУС начать изучение ситуации в стране

Международная панорама
9 февраля, 3:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

Ранее международный суд заподозрил Каракас в чрезмерном применении силы сотрудниками службы национальной безопасности для разгона протестующих

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ТАСС, 9 февраля.Венесуэла категорически не согласна с решением прокуратуры Международного уголовного суда (МУС) начать изучение ситуации в стране. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении правительства южноамериканской страны.

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© EPA/NATHALIE SAYAGO

Политический кризис в Венесуэле в 2015-2017 гг. Досье

"Боливарианская Республика Венесуэла решительно и категорически не приемлет начала предварительного изучения ситуации [в стране] прокуратурой МУС на основании событий, случившихся в Венесуэле в апреле 2017 года", - указывается в документе. С апреля по июль страну сотрясали организуемые оппозицией антиправительственные манифестации. За это время погибли более 120 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, тысячи участников акций протеста пострадали.

Прокурор МУС Фату Бенсуда ранее в четверг сообщила, что изучению подвергнется возможное "чрезмерное применение силы сотрудниками службы национальной безопасности для разгона протестующих", "аресты тысяч членов оппозиции и ненадлежащее обращение с ними во время нахождения в тюрьме", а также "деятельность оппозиционных групп, применявших насилие".

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