CNN: Twitter несколько месяцев не удалял якобы связанную с РФ политрекламу из сервиса Vine

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Компания Twitter, владеющая одноименным сервисом микроблогов, в течение нескольких месяцев не удаляла якобы связанную с РФ политическую рекламу из принадлежащего ей сервиса Vine, хотя и была уверена, что данная информация была размещена с целью оказать влияние на исход президентских выборов в США. С таким утверждением выступила в четверг телекомпания CNN.

По ее данным, Twitter вовремя заблокировала якобы связанные с РФ аккаунты в сервисе микроблогов, однако несколько учетных записей в Vine, которые, как утверждает CNN, содержали "сотни российских пропагандистских видео и имели миллионы просмотров", удалены не были. Это произошло лишь после того, как телеканал связался с Twitter и указал на то, что данные аккаунты были доступны по состоянию на минувшую среду. После этого компания заблокировала их.

По версии CNN, в этих учетных записях размещались видео, нацеленные на то, чтобы посеять раздоры в американском обществе и повлиять на исход выборов в США в 2016 году. В одном из аккаунтов, к примеру, публиковались видео случаев применения насилия полицейскими США. Телеканал утверждает, что видео размещала организация "Агентство интернет-исследований", якобы связанная с властями РФ.

Vine представляет собой сервис, который позволял создавать короткие видеоролики длительностью шесть секунд. В 2012 году Vine был приобретен компанией Twitter, однако четыре года спустя она объявила, что закрывает сервис и отключает возможность загружать новые видео. При этом архив старых роликов и аккаунтов до сих пор доступен на сайте Vine и просмотреть их может любой желающий.

Американские СМИ и законодатели в последние месяцы не раз выступали с утверждениями о том, что Россия якобы размещала в соцсетях рекламу и сообщения политического характера, чтобы внести раскол в американское общество и повлиять на исход выборов в США. В ноябре прошлого года представители Twitter, Facebook и Google выступали в связи с этим на слушаниях в Конгрессе США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ранее комментировавший утверждения на эту тему, заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в соцсетях и не знает, кто стоит за такими заказами.