Абэ хочет показать миру непоколебимость сотрудничества Токио, Сеула и Вашингтона

ТОКИО, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ перед отлетом в Пхёнчхан заявил о намерении продемонстрировать сплоченность Токио, Сеула и Вашингтона перед лицом угрозы со стороны КНДР.

"Хочу провести такие переговоры [с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином], которые покажут всему миру непоколебимость сотрудничества Японии, Южной Кореи и США в деле противостояния угрозе со стороны Северной Кореи", - подчеркнул Абэ.

Премьер-министр Синдзо Абэ будет представлять Японию на открытии зимних Олимпийских Игр в Пхёнчхане. В ходе пребывания в Южной Корее, помимо переговоров с Мун Чжэ Ином, у него также запланирована трехсторонняя встреча с участием южнокорейского президента и вице-президента США Майкла Пенса.