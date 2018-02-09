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Абэ хочет показать миру непоколебимость сотрудничества Токио, Сеула и Вашингтона

Международная панорама
9 февраля, 4:39 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 9, февраля. /ТАСС

Японский премьер проведет переговоры с президентом Южной Кореи и вице-президентом США

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ТОКИО, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ перед отлетом в Пхёнчхан заявил о намерении продемонстрировать сплоченность Токио, Сеула и Вашингтона перед лицом угрозы со стороны КНДР.

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"Хочу провести такие переговоры [с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином], которые покажут всему миру непоколебимость сотрудничества Японии, Южной Кореи и США в деле противостояния угрозе со стороны Северной Кореи", - подчеркнул Абэ.

Премьер-министр Синдзо Абэ будет представлять Японию на открытии зимних Олимпийских Игр в Пхёнчхане. В ходе пребывания в Южной Корее, помимо переговоров с Мун Чжэ Ином, у него также запланирована трехсторонняя встреча с участием южнокорейского президента и вице-президента США Майкла Пенса.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Абэ, Синдзо Пенс, Майкл (Майк)
Темы
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Страны
США Япония Республика Корея
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