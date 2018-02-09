Глава МИД Японии предложил Захаровой перенаправить критику с Токио на Вашингтон

ТОКИО, 9 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Японии Таро Коно предложил директору департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой перенаправить критику с Токио на Вашингтон. Соответствующую позицию глава японского внешнеполитического ведомства выразил в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

"Хотелось бы, чтобы претензии по поводу новой ядерной доктрины США были направлены не мне, а высказаны американской стороне. Я никакого отношения к созданию новой ядерной стратегии не имею", - цитирует Коно агентство Kyodo.

В четверг в ходе прений в национальном парламенте глава МИД Японии обвинил Россию в том, что она заставила США включиться в гонку новых ядерных вооружений. "Нестабильность в текущий мир ядерного оружия вносят не США, а Россия, которая, следуя своей военной доктрине, ведет разработку тактических боеголовок с маломощными зарядами", - утверждал Коно. По его словам, именно Россия "поставила США в такую ситуацию, что им пришлось начать разработку" такого вида вооружений.

Эти высказывания главы японского внешнеполитического ведомства были подвергнуты директором департамента информации и печати МИД РФ Марией Захаровой резкой критике. "Вызывает недоумение утверждение, будто Россия ведет разработку таких вооружений, - отметила она. - Подобные заявления Токио прямо противоречат приоритетной задаче формирования доверия в военно-политической области между Россией и Японией и оказывают негативное влияние на общую атмосферу двусторонних отношений включая переговоры по проблеме мирного договора". Она особенно подчеркнула, что разработкой ядерных зарядов малой мощности занимается не Россия, а США, которые уже создают модернизированную ядерную бомбу варьируемой мощности, которая может быть снижена до минимальной.

"Говорить о том, что американцы якобы вынуждены создавать такое вооружение в ответ на некие шаги, предпринимаемые Россией, - значит просто в корне не понимать суть происходящего и, по большому счету, переиначивать факты, заранее под каким-то мифическим предлогом оправдывать действия США, которые как раз, к сожалению, целенаправленно проводят линию на подрыв основ международной безопасности и стабильности", - также отметила Захарова.