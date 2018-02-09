Макрон заявил Путину о недопустимости использования химоружия в Сирии

ПАРИЖ, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным о недопустимости применения химического оружия в Сирии, а также указал на необходимость срочно прекратить ухудшение гуманитарной ситуации в пригороде Дамаска Восточной Гуте и в провинции Идлиб. Об этом сообщили в пятницу в Елисейском дворце по итогам телефонного разговора лидеров двух государств.

Президент Макрон "высказал обеспокоенность в связи с указаниями на возможные случаи использования хлора в нескольких местах против гражданского населения Сирии за последние недели", говорится в заявлении Елисейского дворца. "Он [Макрон] подчеркнул решимость Франции непреклонно бороться с безнаказанностью применения химического оружия", - отмечается в тексте.

Совет Безопасности ООН провел в понедельник открытое заседание по теме химических атак в Сирии. Дипломаты США, Великобритании и Франции выступили с традиционными обвинениями в адрес Дамаска. В свою очередь постоянный представитель РФ Василий Небензя напомнил западным странам о презумпции невиновности, упрекнув их в нежелании провести беспристрастное расследование нападений с использованием отравляющих веществ. Высокий представитель ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу сообщила, что Миссия по установлению фактов ОЗХО продолжает изучать утверждения о новых химических атаках в Сирии.

В последние дни официальные лица США, включая госсекретаря Рекса Тиллерсона, неоднократно выступали с обвинениями в адрес России, которая, по их мнению, несет ответственность за химические атаки в Сирии, которые якобы совершают сирийские правительственные войска. 8 февраля Небензя назвал эти заявления "позорными попытками" очернить Россию. В беседе с журналистами дипломат обратил внимание на то, что утверждения о подобных нападениях начинают поступать тогда, когда наблюдается прогресс в политическом урегулировании конфликта в САР.