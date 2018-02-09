Приштина предоставила Белграду документы по убийству Оливера Ивановича

БЕЛГРАД, 9 февраля. /ТАСС/. Приштина предоставила министерству юстиции Сербии документы по убийству в Косовска-Митровице сербского политика Оливера Ивановича. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба сербского минюста.

Сообщается, что результаты вскрытия, а также отчеты следствия доставлены минюсту Сербии через белградское представительство Миссии Евросоюза в Косове (EULEX). Министерство юстиции отмечает, что документы будут направлены в комитет по борьбе с организованной преступностью, который затребовал результаты следствия в день убийства, 16 января, а спустя 10 дней направил повторный запрос.

Ранее министерство юстиции непризнанного Косова согласилось обмениваться с Белградом информацией о расследовании убийства Ивановича, отвергнув требования допустить к расследованию сербскую сторону. Перед этим минюст Сербии направил запросы в миссии ЕС и ООН в Косово с требованием разрешить Белграду участвовать в расследовании убийства, но те ответили, что такое решение не входит в их компетенцию.

Один из лидеров косовских сербов Иванович был застрелен, когда входил в офис возглавляемой им партии "Свобода, демократия, правда". Президент Сербии Александар Вучич назвал это убийство терактом и нападением на весь сербский народ.