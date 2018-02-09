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Приштина предоставила Белграду документы по убийству Оливера Ивановича

Международная панорама
9 февраля, 16:58 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 9, февраля. /ТАСС

Результаты вскрытия и отчеты следствия доставлены минюсту Сербии

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БЕЛГРАД, 9 февраля. /ТАСС/. Приштина предоставила министерству юстиции Сербии документы по убийству в Косовска-Митровице сербского политика Оливера Ивановича. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба сербского минюста.

Сообщается, что результаты вскрытия, а также отчеты следствия доставлены минюсту Сербии через белградское представительство Миссии Евросоюза в Косове (EULEX). Министерство юстиции отмечает, что документы будут направлены в комитет по борьбе с организованной преступностью, который затребовал результаты следствия в день убийства, 16 января, а спустя 10 дней направил повторный запрос.

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Ранее министерство юстиции непризнанного Косова согласилось обмениваться с Белградом информацией о расследовании убийства Ивановича, отвергнув требования допустить к расследованию сербскую сторону. Перед этим минюст Сербии направил запросы в миссии ЕС и ООН в Косово с требованием разрешить Белграду участвовать в расследовании убийства, но те ответили, что такое решение не входит в их компетенцию.

Один из лидеров косовских сербов Иванович был застрелен, когда входил в офис возглавляемой им партии "Свобода, демократия, правда". Президент Сербии Александар Вучич назвал это убийство терактом и нападением на весь сербский народ.

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Темы
Убийство лидера сербской партии в Косове
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