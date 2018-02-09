В ДНР заявили о задержании причастных к убийству Гиви

ДОНЕЦК, 9 февраля. /ТАСС/. Несколько человек, причастных к убийству командира батальона "Сомали" Михаила Толстых (позывной Гиви), задержаны. Об этом в пятницу сообщил глава провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.

"Установлены все лица, которые причастны к этому [убийству Толстых], некоторые задержаны, но не все, - цитирует его Донецкое агентство новостей. - Дело закончим в этом году".

При этом Басурин отметил, что задержанные также имеют прямое отношение к убийству командира подразделения "Спарта" Арсена Павлова, известного под позывным Моторола.

Командир батальона "Сомали" Толстых погиб утром 8 февраля 2017 года в результате обстрела из реактивного пехотного огнемета "Шмель". В оперативном командовании ДНР признали случившееся терактом и заявили, что убийство совершено украинскими спецслужбами, а в преступлении может быть замешан советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.