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В ДНР заявили о задержании причастных к убийству Гиви

Международная панорама
9 февраля, 16:42 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 9, февраля. /ТАСС

Отмечается, что задержанные также имеют прямое отношение к убийству командира подразделения "Спарта" Арсена Павлова (позывной Моторола)

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Михаил Толстых (Гиви)

Михаил Толстых (Гиви)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ДОНЕЦК, 9 февраля. /ТАСС/. Несколько человек, причастных к убийству командира батальона "Сомали" Михаила Толстых (позывной Гиви), задержаны. Об этом в пятницу сообщил глава провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.

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"Установлены все лица, которые причастны к этому [убийству Толстых], некоторые задержаны, но не все, - цитирует его Донецкое агентство новостей. - Дело закончим в этом году".

При этом Басурин отметил, что задержанные также имеют прямое отношение к убийству командира подразделения "Спарта" Арсена Павлова, известного под позывным Моторола.

Командир батальона "Сомали" Толстых погиб утром 8 февраля 2017 года в результате обстрела из реактивного пехотного огнемета "Шмель". В оперативном командовании ДНР признали случившееся терактом и заявили, что убийство совершено украинскими спецслужбами, а в преступлении может быть замешан советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

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Темы
Кризис на Украине Убийство Моторолы Убийство лидера ополченцев Гиви
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Басурин, Эдуард Александрович
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