Власти Киева поддержали снос часовни УПЦ МП возле Десятинного храма

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования поддержала петицию о сносе часовни Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которая находится на территории Национального музея истории рядом с руинами первого каменного храма Киевской Руси Десятинной церковью.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в пятницу.

"Комиссия поддерживает петицию и поручает исполнительному органу осуществить все необходимые и достаточные юридические, правовые действия, чтобы выполнить петицию по факту", - процитировало агентство "Укринформ" депутата Киевского совета Александра Харченко.

Комиссия также рекомендовала мэру украинской столицы Виталию Кличко поддержать петицию о сносе часовни.

Конфликт вокруг Десятинной церкви

Руины церкви Богородицы, именуемой еще Десятинной церковью, являются остатками первого каменного храма Киевской Руси. Сооружена византийскими и древнерусскими мастерами в 989 - 1006 годах в период княжества Владимира Святославовича, выделившего на ее сооружение десятую часть княжеских доходов, откуда церковь и получила свое название.

Согласно распоряжению президента Леонида Кучмы Украины в 2004 году, на прилегающей к руинам храма территории должны были организовать музей, а министерство культуры совместно с комитетом по вопросам строительства и архитектуры должны были построить "памятную часовню" церкви Богородицы.

В начале 2018 года на сайте Киевского горсовета была размещена петиция с требованием снести часовню УПЦ Московского патриархата, расположенную возле Десятинной церкви. Петиция набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения властями города. 25 января 2018 года украинские радикалы из националистической организации "С14" ("Сич") циркулярной пилой срезали информационный стенд часовни.

В понедельник, 5 февраля, пресс-служба Генпрокуратуры Украины сообщила, что киевская прокуратура совместно с Национальным музеем истории страны посчитали часовню "незаконной застройкой". Позднее в этот же день министерство культуры Украины поручило Музею истории обратиться в суд в связи с размещением часовни УПЦ МП на своей территории.

Прихожане УПЦ МП в свою очередь также обратились к Кличко с просьбой сохранить часовню. Соответствующее ходатайство с 12 тыс. подписей было отправлено председателю Киевской городской государственной администрации накануне.