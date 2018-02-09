Порошенко ввел в действие решение СНБО о противодействии "информационной агрессии" РФ

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), которое касается дополнительных мер по противодействию якобы "информационной агрессии" РФ. Об этом сказано в указе главы государства, опубликованном в пятницу на сайте президента.

"Ввести в действие решение СНБО от 26 января 2018 года "О дополнительных мерах относительно противодействия информационной агрессии РФ" (прилагается, для служебного пользования)", - сказано в указе.

При этом само решение СНБО не опубликовано, его содержание пока неизвестно.

Порошенко поручил секретарю СНБО Александру Турчинову проконтролировать выполнение решения совета.

В сентябре 2015 года Украина ввела санкции против 388 физических лиц, среди которых были российские чиновники, политики, руководители предприятий, журналисты, некоторые жители Донбасса. Порошенко 27 мая 2016 года подписал указ о введении персональных санкций в отношении руководителей ряда российских СМИ.

На Украине также были запрещены большинство российских телеканалов: Первый канал, НТВ, ТВ Центр, "Россия 1","Россия 24", ТНТ, "Петербург 5", "Звезда", Рен ТВ, RT, РБК-ТВ, "РТР Планета", "Мир 24". Под санкции подпали также российские телеканалы "Дом кино", "Русский иллюзион", "Усадьба-ТВ", "Домашние животные", "Вопросы и ответы", "Оружие", "История".