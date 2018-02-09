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Правительство Испании одобрило выдачу США бывшего члена правительства Венесуэлы

Международная панорама
9 февраля, 21:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

Нервис Вильялобос Карденас был задержан в Мадриде в октябре 2017 года

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ТАСС, 9 февраля. Власти Испании согласились выдать США бывшего заместителя министра энергетики Венесуэлы Нервиса Вильялобоса Карденаса.

Об этом правительство европейской страны сообщило в пятницу на своем официальном сайте.

Вместе с Карденасом в США будет экстрадирован Луис Карлос де Леон Перес. Он занимал высокую должность в венесуэльской государственной компании, занимавшейся электроснабжением Каракаса. Оба бывших чиновника подозреваются "в преступном сговоре с целью отмывания капиталов и в отмывании капиталов".

Точный срок выдачи обнародован не был. Карденас и де Леон Перес были задержаны в Мадриде в конце октября 2017 года. В настоящее время они находятся под стражей.

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