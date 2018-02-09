Трамп пожелал всего наилучшего сотруднику Белого дома, обвиненному в бытовом насилии

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу пожелал всего наилучшего экс-секретарю аппарата Белого дома Роберту Портеру, который ранее был вынужден уйти в отставку после того, как две бывшие жены обвинили его в бытовом насилии. Кроме того, комментируя журналистам ситуацию вокруг Портера, Трамп выразил убежденность в том, что у экс-сотрудника Белого дома впереди прекрасная карьера.

"Мы желаем ему всего наилучшего, он усердно работал. Мы недавно узнали об этом [обвинениях в бытовом насилии] и были очень удивлены, однако определенно мы желаем ему всего наилучшего, сейчас он переживает непростое время, - сказал глава государства. - И мы надеемся, что у него впереди прекрасная карьера, однако было грустно услышать такое, да и ему сейчас, определенно, очень грустно".

"Как вы знаете, он говорит, что невиновен. Вчера он с уверенностью сказал, что невиновен, так что вам стоит поговорить с ним об этом", - добавил Трамп.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники сообщила, что с начала осени прошлого года для многих в аппарате Белого дома не были секретом обвинения в адрес Портера, в том числе и для его руководителя Джона Келли. Однако никаких мер в связи с этим принято не было.

Более того, Келли не препятствовал карьерному росту своего подчиненного, который ездил в составе американской делегации на Всемирный экономический форум в Давос в январе и помогал готовить проект обращения президента Трампа к Конгрессу "О положении страны".

По данным телекомпании, Трампу доложили об обвинениях в адрес секретаря аппарата Белого дома только в начале текущей недели. Президент был крайне огорчен, а его дочь Иванка выразила глубокое беспокойство по этому поводу, просмотрев снимки потерпевших женщин со следами побоев на лице.

Как сообщалось ранее, ФБР провело проверку достоверности обвинений и передало результаты в Белый дом. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила в среду, что Портер немедленно уйдет в отставку, чтобы обеспечить плавную передачу полномочий тому, кто его заменит. Сам чиновник все обвинения отрицает, называя их "возмутительными" и "просто ложными".