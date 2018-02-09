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Трамп решил назначить главу Тихоокеанского командования ВС США послом в Австралии

Международная панорама
9 февраля, 23:01 UTC+3 ВАШИНГТОН 9, февраля. /ТАСС

В краткой биографической справке, подготовленной Белым домом, говорится, что Гарри Харрис служит в американских ВС уже 39 лет

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ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп принял решение выдвинуть кандидатуру нынешнего главы Тихоокеанского командования Вооруженных сил (ВС) США адмирала Гарри Харриса на должность посла в Австралии. Об этом объявила в пятницу пресс-служба Белого дома.

Она охарактеризовала этого американского военачальника как человека, обладающего большим багажом знаний о регионах Тихого и Индийского океанов и выдающими лидерскими качествами. В краткой биографической справке, подготовленной Белым домом, говорится, что Харрис служит в американских ВС уже 39 лет.

Он в 1978 году окончил академию ВМС США в Аннаполисе (штат Мэриленд), а впоследствии учился в таких престижных университетах, как Гарвардский, Джорджтаунский и Оксфордский. Был летчиком военно-морских сил, служил в зонах ответственности всех боевых командований ВС США, принимал участие в ряде боевых операций, в том числе в операции "Буря в пустыне" и во вторжении в Ливию с целью свержения режима Муаммара Каддафи.

Постоянно Гарри Харрис с женой Бруни проживают на Гавайях. Там же размещается штаб Тихоокеанского командования.

Отец адмирала Харриса служил главным старшиной в частях ВМС США, дислоцированных в Японии в составе американского воинского контингента после Второй мировой войны. Матерью Харриса была японская подданная. Он родился в 1956 году в Йокосуке, вырос на ферме в южном американском штате Теннесси.

В новом качестве кандидатура Харриса теперь должна быть утверждена Сенатом Конгресса США.

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