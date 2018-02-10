Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пенс обещал лично разобраться с обстоятельствами отставки секретаря аппарата Белого дома

Международная панорама
10 февраля, 1:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, февраля. /ТАСС

Ранее бывшие жены обвинили Роберта Портера в бытовом насилии

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс обещал после возвращения в Вашингтон лично разобраться, как долго игнорировали обвинения в бытовом насилии в адрес секретаря аппарата Белого дома Роберта Портера. Об этом Пенс, находящийся в составе американской делегации на Олимпиаде в Южной Корее, заявил в интервью телеканалу NBC, выдержки из которого были опубликованы в пятницу.

Смотрите также

Трамп пожелал всего наилучшего сотруднику Белого дома, обвиненному в бытовом насилии

CNN: начальство покрывало обвиненного в бытовом насилии секретаря аппарата Белого дома

CBS: секретарь аппарата Белого дома уйдет в отставку после обвинений в домашнем насилии

"Когда я вернусь в Вашингтон, я изучу это дело и поделюсь своими соображениями непосредственно с президентом [США Дональдом Трампом]", - отметил вице-президент США. Он признал, что администрация главы государства "могла бы разобраться с этим (ситуацией вокруг Портера) лучше".

Пенс заявил, что он лично узнал об обвинениях уже после решения Портера добровольно уйти в отставку с должности секретаря аппарата Белого дома. "Я был потрясен, услышав об обвинениях в отношении Роберта Портера. Это произошло, когда он подал в отставку. В Белом доме в частности и в Америке в целом нет места для такого явления, как бытовое насилие", - подчеркнул вице-президент.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники сообщила, что с начала осени прошлого года для многих в аппарате Белого дома не были секретом обвинения в бытовом насилии, выдвинутые двумя бывшими женами Портера в его адрес, в том числе и для его непосредственного начальника Джона Келли. Однако никаких мер в связи с этим принято не было. Более того, Келли не препятствовал карьерному росту своего подчиненного, который ездил в составе американской делегации на Всемирный экономический форум в швейцарский Давос в январе и помогал готовить проект обращения президента Трампа к Конгрессу "О положении страны".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Келли, Джон Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк)
Темы
Олимпиада-2018
Страны
США Республика Корея
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российская керлингистка Брызгалова рассказала, что ее держали на допинг-контроле 1,5 часа
2
Тренер керлингистов признался, что нервничал в игре против южнокорейцев больше обычного
3
Какие шутки Сергея Лаврова вошли в историю российской дипломатии
4
В ДНР заявили о задержании причастных к убийству Гиви
5
Пентагон считает размещение в Калининградской области "Искандеров" дестабилизирующим шагом
6
Олимпиада-2018 стартовала не безукоризненно
7
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама