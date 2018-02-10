Пенс обещал лично разобраться с обстоятельствами отставки секретаря аппарата Белого дома

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс обещал после возвращения в Вашингтон лично разобраться, как долго игнорировали обвинения в бытовом насилии в адрес секретаря аппарата Белого дома Роберта Портера. Об этом Пенс, находящийся в составе американской делегации на Олимпиаде в Южной Корее, заявил в интервью телеканалу NBC, выдержки из которого были опубликованы в пятницу.

"Когда я вернусь в Вашингтон, я изучу это дело и поделюсь своими соображениями непосредственно с президентом [США Дональдом Трампом]", - отметил вице-президент США. Он признал, что администрация главы государства "могла бы разобраться с этим (ситуацией вокруг Портера) лучше".

Пенс заявил, что он лично узнал об обвинениях уже после решения Портера добровольно уйти в отставку с должности секретаря аппарата Белого дома. "Я был потрясен, услышав об обвинениях в отношении Роберта Портера. Это произошло, когда он подал в отставку. В Белом доме в частности и в Америке в целом нет места для такого явления, как бытовое насилие", - подчеркнул вице-президент.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники сообщила, что с начала осени прошлого года для многих в аппарате Белого дома не были секретом обвинения в бытовом насилии, выдвинутые двумя бывшими женами Портера в его адрес, в том числе и для его непосредственного начальника Джона Келли. Однако никаких мер в связи с этим принято не было. Более того, Келли не препятствовал карьерному росту своего подчиненного, который ездил в составе американской делегации на Всемирный экономический форум в швейцарский Давос в январе и помогал готовить проект обращения президента Трампа к Конгрессу "О положении страны".