Пентагон считает размещение в Калининградской области "Искандеров" дестабилизирующим шагом

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. Пентагон охарактеризовал размещение в Калининградской области РФ оперативно-тактических комплексов "Искандер" как "вызывающий сожаление дестабилизирующий шаг".

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"Развертывание баллистических ракет малой дальности в Калининградском регионе - вызывающий сожаление и дестабилизирующий шаг, учитывая наступательный характер этого оружия, а также близкое расположение нескольких союзников [США] по НАТО", - сообщил в пятницу ТАСС официальный представитель пресс-службы министерства обороны США Джонни Майкл.

По его словам, "хотя это и не нарушает каких-либо двусторонних договоров между США и Россией, развертывание данных ракет лишь способствует повышению напряженности между Россией и ее соседями". "Мы будем и дальше следить за развертыванием любых ракет и давать соответствующую оценку", - добавил Майкл.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в понедельник утверждал, что НАТО должна будет выработать ответ на размещение "Искандеров" в Калининградской области.

Ранее информацию о переброске оперативно-тактических комплексов подтвердил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. В связи с этим руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков подчеркнул 6 февраля, что размещение Россией вооружений на своей территории не может быть поводом для беспокойства других стран, так как Москва никому не угрожает.

"Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 км ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов и вертолетов на аэродромах.