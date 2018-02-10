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В администрации США опровергли данные об отставке главы аппарата Белого дома

Международная панорама
10 февраля, 2:04 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, февраля. /ТАСС

Ранее CNN сообщила, что Джон Келли якобы знал о том, что секретаря аппарата Белого дома Роберта Портера обвиняют в бытовом насилии, и не отреагировал на это

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Джон Келли

Джон Келли

© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Руководитель аппарата Белого дома Джон Келли не намерен уходить в отставку. Об этом сообщил в пятницу телекомпании CNN пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли.

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По его словам, "он (Келли) не подавал в отставку".

CNN и другие ведущие СМИ в последние дни нагнетают ситуацию вокруг секретаря аппарата Белого дома Роберта Портера, который добровольно ушел в отставку на этой неделе после того, как две бывшие жены обвинили его в бытовом насилии. Как утверждала CNN со ссылкой на собственные источники, еще с начала осени прошлого года для многих в аппарате Белого дома, включая Келли, не были секретом обвинения в адрес Портера.

Как сообщалось ранее, Федеральное бюро расследований провело проверку достоверности обвинений и передало результаты в Белый дом. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила в среду, что Портер немедленно уйдет в отставку, чтобы обеспечить плавную передачу полномочий тому, кто его заменит. Сам чиновник все обвинения отрицает, называя их "возмутительными" и "просто ложными".

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