Пенс призвал Трампа слушаться юристов по вопросу дачи показаний спецпрокурору по РФ

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп должен обязательно посоветоваться с юристами, прежде чем принимать решение дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, который ведет расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс в интервью, показанном в пятницу по телеканалу NBC.

"Наша администрация с самого начала полностью сотрудничала [со спецпрокурором Мюллером]. Мой единственный совет президенту состоит в том, чтобы он всегда советовался со своими юрисконсультами и адвокатами", - подчеркнул Пенс.

"Ну и, конечно, продолжать делать то, чем он [президент] занимается каждый день. Он должен сосредоточивать внимание на самых актуальных для американского народа проблемах", - добавил вице-президент США. Он не стал высказывать собственное мнение относительно того, стоит или нет главе государства давать показания Мюллеру.

Как сообщила в среду телекомпания CNN, Трамп настроен вопреки советам своих юристов дать показания Мюллеру. По информации источников CNN, президент убежден в том, что ввиду своей непричастности к якобы сговору с Москвой дача показаний спецпрокурору не грозит ему никакими последствиями. Трамп также полагает, что за долгие годы предпринимательской деятельности и многочисленных судебных тяжб набрался достаточного опыта, чтобы чувствовать себя уверенно при ответе на самые каверзные вопросы под присягой.