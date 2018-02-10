Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пенс призвал Трампа слушаться юристов по вопросу дачи показаний спецпрокурору по РФ

Международная панорама
10 февраля, 3:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, февраля. /ТАСС

Вице-президент США не стал высказывать собственное мнение относительно того, стоит или нет главе государства давать показания Роберту Мюллеру

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-президент США Майкл Пенс

Вице-президент США Майкл Пенс

© Mandel Ngan/Pool via AP

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп должен обязательно посоветоваться с юристами, прежде чем принимать решение дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, который ведет расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс в интервью, показанном в пятницу по телеканалу NBC.

Смотрите также
Сенат Конгресса США, Вашингтон, 8 июня

Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы. Досье

"Наша администрация с самого начала полностью сотрудничала [со спецпрокурором Мюллером]. Мой единственный совет президенту состоит в том, чтобы он всегда советовался со своими юрисконсультами и адвокатами", - подчеркнул Пенс.

"Ну и, конечно, продолжать делать то, чем он [президент] занимается каждый день. Он должен сосредоточивать внимание на самых актуальных для американского народа проблемах", - добавил вице-президент США. Он не стал высказывать собственное мнение относительно того, стоит или нет главе государства давать показания Мюллеру.

Как сообщила в среду телекомпания CNN, Трамп настроен вопреки советам своих юристов дать показания Мюллеру. По информации источников CNN, президент убежден в том, что ввиду своей непричастности к якобы сговору с Москвой дача показаний спецпрокурору не грозит ему никакими последствиями. Трамп также полагает, что за долгие годы предпринимательской деятельности и многочисленных судебных тяжб набрался достаточного опыта, чтобы чувствовать себя уверенно при ответе на самые каверзные вопросы под присягой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк)
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российская керлингистка Брызгалова рассказала, что ее держали на допинг-контроле 1,5 часа
2
В ДНР заявили о задержании причастных к убийству Гиви
3
Какие шутки Сергея Лаврова вошли в историю российской дипломатии
4
Пентагон считает размещение в Калининградской области "Искандеров" дестабилизирующим шагом
5
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
6
Олимпиада-2018 стартовала не безукоризненно
7
МО РФ: публикация о финансах пилота Филипова должна получить оценку правоохранителей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама