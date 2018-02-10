Трамп заблокировал публикацию служебной записки демократов по "делу РФ"

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу заблокировал публикацию служебной записки, подготовленной законодателями-демократами, по предполагаемому вмешательству России в выборы 2016 года.

Как отметил в письме, адресованном членам спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, юрисконсульт президента Дон Макгэн, обнародование этого документа не может быть осуществлено по причинам, "связанным с обеспечением национальной безопасности". Он также добавил, что это "будет не в интересах правоохранительных органов". При этом Макгэн сослался на мнение министерства юстиции, к которому прислушался, по его словам, Трамп.

"Хотя президент и склоняется к тому, чтобы рассекретить меморандум от 5 февраля (имеется в виду служебная записка законодателей-демократов), он не может это сделать в настоящее время, поскольку в документе содержится много информации, носящей секретный характер", - подчеркнул юрисконсульт. Он добавил, что Трамп дал указание руководителям минюста оказать содействие спецкомитету по разведке в редактировании документа с целью устранения "рисков", связанных с национальной безопасностью, в случае если законодатели захотят сделать это. После этого "исполнительная ветвь власти готова вернуться к рассмотрению последующего варианта меморандума" на предмет его возможной публикации, заметил Макгэн.

Демократы подготовили свой документ в противовес записке однопартийцев Трампа в Конгрессе, которые обвинили сотрудников ФБР и минюста в неправомерных действиях в ходе разбирательства по поводу предполагаемого вмешательства России в предвыборную кампанию в США. Документ республиканцев был предан гласности по решению президента на минувшей неделе вопреки возражениям демократов, которые утверждали, что огласка может нанести ущерб проводимому расследованию утверждений о сговоре избирательного штаба Трампа с Москвой. В записке, в частности, говорится, что ФБР получило разрешение на слежку во время предвыборной кампании за одним из помощников Трампа - Картером Пейджем на основании бездоказательного "досье", составленного бывшим агентом британских спецслужб Кристофером Стилом.

Сам президент 3 февраля заявил, что записка республиканцев подтверждает несостоятельность версии о сговоре его штаба с российскими властями. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс повторила во вторник на брифинге, что проводимое рядом комитетов Конгресса и спецпрокурором Робертом Мюллером расследование о "вмешательстве России в выборы - политически мотивированное".

Согласно данным агентства Associated Press, демократы в подготовленном ими документе обвиняют республиканцев в том, что те пришли к своим выводам, основываясь на неполной информации. Глава фракции Демократической партии в Сенате Чарльз Шумер 4 февраля направил Трампу письмо, в котором выразил мнение, что американцы должны "выслушать обе стороны и сделать собственные выводы".