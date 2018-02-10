Трамп поручил юристу Кэрроллу возглавить борьбу с распространением опиоидов в США

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп поручил юристу Джеймсу Кэрроллу возглавить борьбу с распространением опиоидов в США. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома, уточнив, что Кэрролл назначен исполняющим обязанности директора Управления по национальной политике в области контроля над наркотиками.

"Мы полностью уверены в том, что Кэрролл сумеет добиться значительных успехов в противостоянии опиоидному кризису и борьбе с наркотиками в целом", - отмечается в распространенном заявлении. Это назначение еще должен утвердить Сенат Конгресса США.

Управление по национальной политике в области контроля над наркотиками - орган, действующий при Белом доме. Он отвечает за выработку общей стратегии по противодействию наркоторговцам. Кэрролл будет координировать деятельность 32 ведомств, в той или иной степени участвующих в борьбе с наркобаронами.

До настоящего времени Кэрролл был заместителем руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли, ранее работал в Административно-бюджетном управлении Белого дома, в юридических отделах министерств юстиции и финансов.

Опиоидный кризис, который специалисты считают одной из крупнейших проблем в сфере здравоохранения США, берет свое начало в 1990-х годах. По данным Национального института США по проблемам злоупотребления наркотиками, в 2015 году опиоидами в стране "чрезмерно увлекались" более 2 млн человек. Трамп 26 октября прошлого года объявил ситуацию с массовыми передозировками опиоидами чрезвычайной в сфере здравоохранения, что предполагает оказание помощи наркозависимым и борьбу с распространением наркотиков этой группы на черном рынке.

Президент подписал 10 января закон о противодействии контрабандному ввозу в США опиоидов. "В 2016 году почти 20 тыс.американцев скончались в результате употребления синтетических опиоидов, таких как фентанил, - указал тогда Трамп. - Мы предпринимаем важный шаг с целью остановить поток смертельных наркотиков, захлестнувший страну". Согласно оценкам медицинского издания STAT, если не принять срочных мер, то от передозировки опиоидами в США в ближайшие 10 лет могут умереть около 500 тыс. человек.