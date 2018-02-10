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Трамп заявил, что США готовы укреплять сотрудничество с КНР

Международная панорама
10 февраля, 5:43 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 10, февраля. /ТАСС

Президент Соединенных Штатов также отметил, что его государственный визит в Китай, состоявшийся в ноябре прошлого года, был очень успешным

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ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Вашингтон готов и дальше укреплять партнерство с Пекином. Об этом в пятницу вечером заявил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, членом Госсовета КНР Ян Цзечи.

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"Американо-китайские отношения очень важны, и Соединенные Штаты готовы укреплять сотрудничество с Китаем для дальнейшего продвижения двусторонних связей", - приводит его слова агентство "Синьхуа".

Трамп особо отметил, что его государственный визит в КНР, состоявшийся в ноябре прошлого года, был очень успешным. Президент США также подчеркнул, что обе стороны должны "реализовать достигнутые между ним и председателем КНР Си Цзиньпином двусторонние договоренности".

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